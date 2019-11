Confesiones de la relación tóxica de Selena Gómez con Justin Bieber

“Lose You To Love Me” fue escrita por Selena Gomez escribió esta canción sobre amor propio con sus ya íntimos colaboradores Julia Michaels y Justin Tranter, así como con Mattias Larsson y Robin Fredriksson bajo la producción de FINNEAS. La canción hace referencia a su relación tóxica con Justin Bieber, ahora esposo de Hailey Baldwin.

Sobre la canción dijo, “Este tema está inspirado en muchas de las cosas que han sucedido en mi vida desde que lancé mi álbum pasado. Creo que es importante compartir esta música, porque sé que muchos pueden relacionarse con el hecho de que el camino hacia el redescubrimiento viene a través de las cicatrices en nuestras vidas. Quiero que la gente sienta esperanza, que sepan que siempre se sale adelante y que cuando estás del otro lado, llegas con un versión más fuerte y mejor de ti mismo”.

El nuevo video de Selena Gomez fue grabado con un Iphone 11 Pro / Captura de pantalla

Durante una entrevista radial, el periodista Ryan Seacrest le preguntó sobre la parte de la canción en dice que su ex “tardó dos meses” en reemplazarla cuando terminaron su relación.

A lo que la cantante respondió “Sí, creo que, sabes, también estoy muy agradecida porque en realidad lo he experimentado un millón de veces antes y esa es la parte desafortunada (…) Así que todo es muy real para mí, y estoy segura de que es solo entretenimiento para otras personas, pero yo solo… creo que me había vuelto insensible, y sería estúpido de mi parte si no reconociera lo que sentí”.

Nuevo disco Selena Gomez / Captura de pantalla

“Porque sería poco auténtico, y eso es todo lo que pretendo ser y hacer [ser auténtico]. Sé que hay miles de personas, hombres y mujeres, que han sentido este sentimiento, y es extremadamente real, y además de las redes sociales y todo, no importa si estás en mi posición o no porque siempre vas a encontrar de alguna manera este espacio negativo. Es solo eso, por eso tengo que tener cuidado”, agregó.

También se refirió a la parte de la canción en la que dice “Necesitaba odiarte para que me amaras” y mencionó que detalla todas las emociones que sentía.

Selena Gomez / Instagram

“Quiero decir que son todos los sentimientos, ¿verdad? Es todo, desde feliz y emocional hasta simplemente darse cuenta y sentirse frustrado. Solo quería validar todos esos sentimientos porque eran extremadamente reales para mí”, agregó.

Selena Gomez / Captura de pantalla

Con esta canción donde da a conocer lo más profunda de etapas que marcaron su vida cierra completamente el capítulo.

Justin Bieber y Hailey Baldwin / Instagram

“Estas dos canciones fueron yo terminando un capítulo en una pequeña reverencia”, dijo. “Y el resto del álbum se trata solo de dónde estoy ahora y hacia dónde voy, así que, en mi opinión, estas son excelentes canciones, pero he guardado lo mejor para más adelante”.