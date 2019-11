El provocativo apoyo de Di Mondo a las protestas

View this post on Instagram

8:22pm <Chile, siento tu dolor> Han sido dos semanas muy intensas y tristes. Ha sido horrible ver desde lejos lo que sucede, me duele en el alma pero a la misma vez tenemos que tener la fuerza y la esperanza que Chile pueda reflorecer en un mejor país para todos! Un abrazo grande! <Chile, I feel your pain> It has been two very intense and sad weeks. It’s been horrible to see from far away what is happening, it hurts in my soul but at the same time we have to have strength and hope that Chile can reflourish in a better country for everyone! A big hug! #Paz #Libertad #Amor #Respeto #Justicia #Unión #Igualdad #Dignidad #Felicidad #NuevaConstitucion ‼️ #NoEstamosEnGuerra #ChileDesperto #Chile #DiMondo Saturday October.26.2019 #NewYork Photographer: @adriannina Editing: @winnaing75 Makeup: @florianedavid