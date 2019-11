J Balvin y su salud mental: "Después de dos meses de infierno, ya voy sintiendo el cielo de nuevo"

A tan solo horas de protagonizar la portada de la revista Rolling Stone Argentina, J Balvin volvió a referirse a su salud mental. Casi como una actualización de lo que se puede leer en la publicación, que parte dando detalles de su depresión, el colombiano publicó en Twitter que "después de dos meses de infierno, ya voy sintiendo el cielo de nuevo, la ansiedad y la depresión es una realidad". "Busca ayuda profesional", remata.

Hace un par de meses, la voz de "Ginza" aseguraba a Rolling Stone que "en este momento, estoy aprendiendo a entender por qué me está pasando a mí esta ansiedad tan hija de puta que estoy viviendo". Por ello, el responsable de "Vibras", no solo decidió recibir tratamiento psiquiátrico, además tomó clases de dibujo para relajarse y cumple una rutina de ejercicio físico y meditación cuando está de gira.

Ahí también explicó por qué ha compartido con sus fanáticos lo que le ha tocado vivir. "Me gustaría poder meter algo de luz en quienes me entiendan. Pero, a la vez, no creo que esto tenga que ver exclusivamente con los artistas: esto es para todos los seres humanos", cuenta sobre como ve su rol como figura pública. También reveló que Pharrell Williams, con quien canta "Safari", se ha convertido en un cercano confidente que lo ha ayudado a estar mejor.

J Balvin sigue de gira con su "Arcoíris" con el que se ha presentado en todo el mundo y que lo ha llevado a destacar en los festivales Coachella y Lollapalooza Chicago, donde cerró una de las noches del evento. Ese mismo show es que presentará este próximo 13 de diciembre en Movistar Arena.