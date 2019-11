Mon Laferte es premiada por los MTV Europe Music Awards

View this post on Instagram

Ayer visité la cárcel de mujeres de Valparaíso, tuve la posibilidad y fortuna de poder cantarles y conversar con algunas de ellas. Puedo decir con toda seguridad que el problema de la delincuencia surge a raíz de las desigualdades, por la falta de oportunidades, por el pésimo sistema de educación, un sistema que fomenta las conductas militares, que quiere producir máquinas trabajadoras y privar a las personas de libertad de expresión, de su libre pensamiento, de su individualidad. Mis sobrinos comparan su escuela con una cárcel) Estas mujeres fueron privadas de su libertad desde que nacieron, nunca tuvieron oportunidades y su futuro es aún peor, al salir no pueden reintegrarse a la sociedad. ayer me contaban que todas dieron la prueba para entrar a la universidad, pero me pregunto, cómo podrán pagar mensualidades que superan el sueldo mínimo? si ni siquiera pueden acceder al sueldo mínimo ya que no consiguen trabajo al salir? Cómo luchamos contra la delincuencia? lo primero que se me ocurre es un país más equitativo, un país con educación, un país con gente que sea tratada como gente y no como un número más. Un país más justo. Yo hoy veo un nuevo Chile, un país despierto que quiere ser escuchado, ahora es el momento de que los que tienen el poder se den cuenta que su modelo nos esta matando, literalmente nos está matando. Para mis compañeras privadas de libertad, desde que nacieron, quiero gritar que CHILE DESPERTÓ. #Chiledespertó Muchas gracias a las chicas de @pajarxentrepuas por la hermosa labor con las compañeras privadas de libertad y gracias por ayudarme a entrar a la cárcel. Gracias infinitas 🙏🏽