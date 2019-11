Pamela Jiles se cuadra con Pancho Saavedra tras críticas en Twitter

Como es habitual, Twitter es una bola de nieve en caída libre cuando se trata de ubicar a una persona como objetivo de las críticas. Las funas agarran fuerza rápidamente y el hashtag con algún nombre se posiciona como tendencia. Estas últimas horas, Francisco Saavedra se ha convertido en la nueva víctima de la red social.

El animador de "Lugares que hablan" ha sido cuestionado por su supuesto silencio respecto al estallido social que vive el país hace más de dos semanas. Saavedra siempre ha sido muy activo en sus redes sociales para visibilizar distintos temas sociales que afectan al país. Incluso, en la última temporada de "Contra viento y marea", se propuso un giro social con la intención de "dejar una huella".

Pero estos días, el animador ha tenido que soportar las críticas en Twitter, las que incluso han tomado un nivel personal, haciendo referencia a su círculo íntimo. Pese a ello, Pancho Saavedra había mantenido en silencio haciendo retweet a los comentarios que le demuestran cariño. También le ha respondido a algunos de manera directa, como a Pamela Jiles.

Conozco bien a @PANCHOSAAVEDRA, es uno de mis nietos. Si a alguien le interesa mi opinión, me consta q él es sensible al dolor humano y q apoya a los q luchan. Yo lo aprecio, confío en él y me parece injusto cuestionarlo x el puesto de trabajo de su pareja.

— #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) November 3, 2019