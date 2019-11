Renata Bravo reveló difícil momento que vivió junto a su hija en toque de queda: "No se le va a olvidar nunca"

El viernes se emitió un nuevo capítulo de Podemos hablar. En el programa de conversación, abordaron la crisis social que atraviesa el país. En este contexto, Renata Bravo relevó un difícil momento que vivió junto a una de sus hijas durante el toque de queda.

"Lo pasé horrible. Tuve un problema, mi hija se enfermó. Pensé que era apendicitis y tuve que salir con toque de queda y llevarla a la clínica. Yo creo que el recuerdo que vivió ella esa noche no se le va a olvidar nunca", partió diciendo la comediante.

"Me pararon cuatro veces. Me tocó militares y la gente que estaba cuidando su casa con escopeta (…) Yo iba con el paño blanco a 20 km/h, con las luces encendidas adentro, todo como correspondía. Los militares me pararon igual y se acercan al auto con la metralleta", sostuvo.

Mientras iban camino a la clínica, la actriz iba manejando y su marido iba conteniendo a su hija. Cuando los detienen, él le dijo a la pequeña que se agachara. Los militares le pidieron salvo conducto, pero les dijo que no tenía porque iba en una emergencia.

"Mi hija iba con el dolor. Yo pensaba que era apendicitis, iba llorando. Miraron harto rato. Finalmente, nos dejaron seguir, y así nos pararon tres veces más", detalló.

Cuando iba subiendo por el Camino El Alba en Las Condes, también tuvo complicaciones. "Como éramos el único auto en la calle, la gente pensaba que veníamos a atacar sus casas, y nos apuntaban (con escopeta) directo al auto", señaló.

"Todo eso lo vio mi hija de nueve años. Entonces, ella no vivió la dictadura, pero ese recuerdo no se le va a olvidar nunca de su mente", agregó la panelista de Milf.

"Hay gente que sufrió demasiado con el toque de queda y no debió haber sufrido. Yo cuento esta historia personal, pero imagínate todas las historias que hay para atrás de gente que no debió haber sabido lo que significaba un toque de queda, porque no lo merecíamos como país, creo yo", concluyó Renata Bravo.

