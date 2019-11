Natalia Valdebenito emplaza a la ministra Isabel Plá: “Está humillando al resto de las mujeres”

A más de dos semanas del inicio del estallido social en nuestro país, el mundo del espectáculo se ha hecho presente con mensajes de artistas nacionales y desde el extranjero, cabildos abiertos, concentraciones musicales y, también, con su presencia en las calles en las distintas manifestaciones.

En este contexto, algunos actores y actrices nacionales se han visto afectados por la represión policial, aun cuando rechazan la violencia desde cualquier trinchera. Sólo en la Red de Actrices Chilenas (Rach) contabilizan a cinco profesionales heridas y detenidas, partiendo por lo ocurrido el viernes 18 de octubre con María Paz Grandjean. La actriz recibió un impacto de balín en el rostro, disparado por efectivos de Fuerzas Especiales justo cuando salía del Centro Cultural Gabriela Mistral, tras realizar la obra “La Pérgola de las Flores”.

“El disparo rompió, quemó y desfiguró su cara, dejando visiblemente afectado su rostro, imposibilitando su trabajo. Afortunadamente, no le produjo un daño permanente”, dijeron desde la Rach, en ese momento. Este martes, en conversación con Publimetro, una de las voceras de la agrupación, Natalia Valdebenito, explicó que Grandjean se encuentra recuperándose tanto física como emocionalmente. “Estamos preocupadas, porque nos damos cuenta que no tiene que ver con nosotras en especial, ni con la gente que sale a la calle a manifestarse, es como que a cualquiera le podría pasar”, comenta.

Cómo no estar preocupadas, si a su compañera y ex “Papi Ricky” se le suma lo ocurrido este fin de semana con Belén Cárdenas Cisternas. La actriz fue detenida el 3 de noviembre, luego de participar de la masiva cicletada que llegó a la casa del presidente Sebastián Piñera. Y a pesar de que ya fue liberada de la 47ª Comisaría Los Domínicos, fue formalizada por maltrato a Carabineros en una detención que, aseguran, fue irregular.

“Eso está en curso de investigación, porque hay un conflicto que resolver. Es bien confuso lo que pasó”, señala Natalia Valdebenito, agregando que a “al parecer la represión que hubo posterior no se supo, por eso, con mucha sorpresa, nos enteramos que Belén fue detenida”.

Por todo lo anterior, la mirada de la locutora de Súbela y Rach van dirigidas especialmente a la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá. Y la crítica no surge después de que la autoridad expresara su preocupación por la bomba molotov lanzadas a dos carabineros el pasado lunes, sino que se arrastra hace bastante tiempo.

“Nos parece bastante deficiente su labor. Yo, al menos, la he visto sólo acompañando a madres de víctimas, pero nunca evitando que algo suceda”, comenta la exitosa comediante, agregando que le gustaría que la jefa de la cartera, con el poder y las atribuciones que tiene, resolviera los problemas en terreno cuidando a las mujeres, por ejemplo, en las comisarías porque ahí han ocurrido situaciones que hoy se denuncian.

“Aparece ahora y se siente tarde, porque justo lo hace para hablar de lo que pasó con las carabineras que, obviamente, también es muy malo. Se entiende que lo haga, porque es algo que no debiera pasar, pero no se entiende que lo haga tan tarde y sólo por eso”, dice, para luego compartir con sinceridad su sentir al respecto.

“¿Sabes qué se siente? Lo digo honestamente, se siente humillación. Y me da mucha pena decírtelo así, pero no puede ser que levante la voz por las carabineras y haya dejado fuera a las mujeres asesinadas, a las mujeres violadas, a las niñas abusadas, a quienes han perdido la vista, o no van a ver más completamente. Se siente que está humillando al resto de las mujeres. Que ella gobierna solo para algunas. No tiene nada que hacer en ese lugar como ministra, se necesita a una mujer que realmente sienta por todas, y no por algunas”, sentencia Natalia Valdebenito.

