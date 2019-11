Renuncias en prensa de Canal 13: La primera crisis de la era Max Luksic

“El equipo está golpeado”, dice a Publimetro una fuente al interior de Canal 13, a raíz de la repentina renuncia del director de prensa Enrique Mujica y la posterior dimisión de tres editores, generando así la primera crisis que vive el joven director ejecutivo Max Luksic.

Luksic, de 32 años, asumió el pasado 20 de junio tras la salida de un cuestionado Javier Urrutia -cuyo mandato tuvo irregulares resultados financieros y de sintonía- y de entrada marcó diferencias con su antecesor, sobre todo en su estilo para llevar el cargo. Cercano y ameno, fue él mismo quien dio la noticia a sus trabajadores en el estudio de “Bienvenidos” y aseguró que, de ahí en más, intentaría ser siempre quien notificara las novedades entorno al futuro del canal. Su planteamiento fue más que bien recibido, los trabajadores estaban contentos con su nuevo jefe y todo parecía marchar en calma al interior de las dependencias de Inés Matte Urrejola; eso, hasta hace dos semanas.

Ocurre que con el inicio del estallido social, se gatillaron también fuertes críticas a la cobertura que están llevando a cabo los medios; críticas que incluso sobrepasaron las redes sociales y llevaron a los manifestantes a las puertas de los canales, siendo CHV y Mega los más afectados (al primero intentaron entrar en 4 oportunidades y al segundo le prendieron fuego en su acceso principal, en 2).

Pero no sólo los televidentes tenían cuestionamientos respecto a la forma en que se estaba cubriendo el movimiento. Según algunas fuentes al interior del C13, el ahora ex director de prensa habría tenido algunas diferencias de criterio sobre cómo se realizaba la cobertura con la cabeza del “13” y con su director de programación, José Miranda. Y habrían sido estas diferencias las que lo habrían llevado a renunciar, el pasado 30 de octubre. Sin embargo, cercanos a la plana ejecutiva desmienten tajantemente aquella versión y aseguran que jamás hubo fricción entre Mujica, Luksic y Miranda. De hecho, comentan que la dimisión fue una sorpresa para todos.

Esas mismas fuentes indican que el periodista renunció aludiendo a razones personales, sobre las que prefirió no entrar en detalles, y afirman que no hubo conflicto alguno, y por ello es que sigue vinculado a Tele13 Radio. Añaden, además, que siempre tuvo buena relación con el director ejecutivo y que eso se mantiene hasta ahora.

Nuevas salidas y el arribo de Bofill

El mismo día que Enrique Mujica dio un paso al costado, el editor a cargo del noticiero de la estación, Pablo Badilla, también presentó su renuncia. Según indican a este medio algunos allegados al profesional, lo habría hecho “en lealtad” a su ahora ex jefe, quien fue reemplazado de manera interina por Cristián Bofill.

Cabe recordar que Bofill ya ocupó ese cargo entre septiembre de 2013 y septiembre de 2014, antes de ser nombrado director ejecutivo de Canal 13, y luego entre octubre de 2016 y marzo de 2018. De ahí que tras la sorpresiva renuncia de Mujica, y dado que seguía ligado a las empresas Luksic, fuera llamado de inmediato para tomar el timón del departamento de prensa.

El también ex director de La Tercera asumió el mismo 31 de octubre, aun cuando era feriado. Y es que la contingencia no permitía demoras. Sostuvo reuniones con los editores, muchos de los cuales ya conocen su forma de trabajo, y les indicó que ocuparía el puesto por sólo 2 meses, mientras Max Luksic y su equipo evaluaban un nuevo nombre para comandar una de las áreas claves de la señal.

Tras el fin de semana largo, y cuando las cosas parecían calmarse, se oficializó la salida de Badilla y ocurrieron dos nuevas renuncias: Angélica Bulnes (a cargo de T13 Ciudadanos) y Andrea Vial, subdirectora de investigación.

En el caso de Bulnes, desde Canal 13 comentan que ella había llegado por proyectos específicos y al quedar estos en “stand by”, decidió dar un paso al costado y seguir sólo ligada a la emisora.

Fuentes cercanas a los altos mandos afirman, enfáticamente, que ninguna de las tres renuncias posteriores a las de Mujica tienen relación con su salida, y reiteran que no han habido conflictos al interior de la estación. No obstante, reconocen que el momento de todas las dimisiones no fue el más adecuado, dada la contingencia, y entienden el ruido que ha generado interna y externamente.