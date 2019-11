Mauricio Jurgensen deja "Bienvenidos" : se despide este viernes en pantalla

Mauricio Jurgensen no va más en Canal 13. Tras una larga temporada en la señal de Luksic, participando del Late "Sigamos de Largo" y el matinal "Bienvenidos", el periodista decidió hoy dar un paso al costado.

Según confirmó Publimetro, Jurgensen se despedirá este viernes al aire y los ejecutivos le dejaron la puerta abierta para volver a sumarse a sus filas, en algún nuevo proyecto.

Pero, ¿Qué lo llevo a tomar esta decisión? Fuentes al interior de la estación comentan que no se sentía cómodo ya en el matinal. Sentía que su visión, sobre todo en medio de la reciente contingencia, no tenía cabida en el debate diario que ahí se produce. De hecho, el día miércoles no asistió al programa porque se encontraba ya desganado.

Cabe recordar que a principios de semana protagonizó un cruce verbal con Polo Ramirez, mientras conversaban sobre la crisis que vive el país, y los ánimos se caldearon un poco. Esa habría sido la gota que rebalsó el vaso, comentan.

Su salida podría no ser la única "baja" del espacio a partir de a próxima semana, ya que Tonka Tomicic estaría evaluando tomarse unos días fuera de pantalla, aunque desde el "13" confidenciaron que eso aún no está cerrado del todo.

El "temblor" que genera esta salida al matinal del 13 sucede solo 24 horas después de que un "sismo" mayor sacudiera a "Buenos días a todos", cuyo director y editora periodística fueron despedidos durante la jornada del miércoles.