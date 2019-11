Claudio Arredondo interpeló a Francisco Chahuán por sus dichos sobre Piñera: "Él no ha demostrado ser lo que ustedes están diciendo"

Hace unos días el actor Claudio Arredondo sacó aplausos por su cruce con Alberto Plaza en "Bienvenidos". Tras ello, el intérprete fue invitado a "Mucho Gusto", donde nuevamente se vivió un tenso momento.

Tal como ha sido la tónica durante estos días, el panel de Mega debatió sobre la contingencia en el país. Entre los presentes destacaba el Director Ejecutivo de Chile Transparente, el senador RN Francisco Chahuán, el diputado RD Pablo Vial, y los actores Claudio y Carolina Arredondo.

La conversación abarcó distintas aristas del estallido social que vive el país, por lo que los cruces no se hicieron esperar.

Entre otras cosas, el parlamentario oficialista destacó el "esfuerzo sustantivo por mantener el orden público” que han hecho las autoridades. Y también destacó que Piñera ha sido capaz de escuchar a la ciudadanía.

Tras ello, el actor intervino la opinión de Chahuán. “Estás equivocado, porque la agenda social de este gobierno es absolutamente insuficiente. De hecho, si hubiera sido tan potente, no habría tenido la manifestación que tuvo de respuesta ¿cómo puede hablar el Presidente de que escuchó a la gente, al millón 200 que salió ¿Lo escuchó? No era a favor de él, la gente decía ‘renuncia Piñera'”, partió diciendo Arredondo.

“Él no ha demostrado ser lo que ustedes están diciendo. No tiene un sentimiento social”, agregó sobre la actitud que ha adoptado el mandatario chileno.

“Tú estás haciendo una aseveración y un juicio, es tu opinión, que no comparto, fue elegido democráticamente”, respondió Chahuán.

“Pero si no estoy diciendo lo contrario. Perdona, no me levantes la voz, yo no te la he levantado. Yo no he dicho nunca que no fue elegido democráticamente y él debe hacerse cargo de la cagada que está en el país”, interpeló el actor.

Su respuesta sacó aplausos entre los tuiteros, quienes destacaron la actitud del artista frente a las autoridades. Eso sí, hubo quienes rechazaron su "discurso de odio" en televisión.

Revisa algunas de las reacciones:

Bravo Arredondo 👋👋👋👋

Increíble interpelación a Chahuán, quedó como un verdadero hueon.

(me lo han borrado 5 veces) #MuchoGustoMega pic.twitter.com/uvbNsXwIFY — Hernán (@hernan_sr) November 8, 2019

@MuchoGustoMEGA #MuchoGustoMega La cara de @chahuan Eso es señor Chahuan, ese es el Chile que no han querido ver, ojalá en su reunión con Piñera le abra los ojos y actúe como un presidente democrático. Para que en nuestro país haya igualdad, necesitamos cambiar la Constitución. — Maca Gonzalez (@maca_gp) November 8, 2019

Que @chahuan diga que policía necesita más poder es por no ha salido a la realidad🤨lo invito a vestirse de civil y salir a marchar a ver si lo tratan igual y continúa pensando de la misma forma. Personas como usted son las que no necesitamos en el gobierno #MuchoGustoMega — AntOnella Priinsmall (@priinsmall) November 8, 2019

#MuchoGustoMega para k invitan a Claudio Arredondo al panel?? pk ayer le dio rating a Bienvenidos?? k mal Mega, agarrandose de cualquier cosa pa tener puntos!! Me encantaria ver a la Maldo debatiendo con él… ella también es "vehemente"🤭🤭🤭🤭🤣🤣🤣 — Nosoydecarton (@v1ct0r141) November 8, 2019