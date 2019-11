"No la quiero ver morir": Cristián Riquelme compartió un desconsolado video en medio del estallido social

Durante el estallido social muchos famosos se han unido para ayudar a los emprendedores. A través de redes sociales, comparten las páginas de pequeños negocios para apoyar su difusión. Tonka Tomicic y Macarena Tondreau fueron algunos de los rostros que participaron en la iniciativa.

Otro que también se sumó a la campaña fue Cristián Riquelme. En sus historias de Instagram, el actor está compartiendo contenido para promocionar algunas pymes.

Además de realizar estas publicaciones, también se refirió a su proyecto personal. Hace unos años, cruzó el continente con su esposa, Claudia Quinzio. Su aventura la registraron y fue transmitida por Canal 13 bajo el título "De Alaska a Patagonia". Ahora, tiene una agencia de viajes bajo el mismo nombre.

En su red social se refirió al presente de su empresa. "Les quiero contar una cosa, producto del viaje de Alaska a Patagonia, que ustedes todos conocen, sale una pyme, que es mi agencia de viajes De Alaska a Patagonia", comenzó diciendo.

Luego, explicó por qué no había querido promocionarla antes. "Yo como actor, teniendo hijos, no me voy a quedar esperando que me llamen, y por eso armé esta agencia que ha funcionado en dos años. Pero la agencia, ¿saben quién es? la Claudia, yo y mi socia. Yo por respeto a Chile y a todo lo que está pasando, por respeto a mí, por respeto a mis hijos, por respeto a ustedes, no he subido información de viajes porque sería absurdo hacerlo", continuó.

"Pero me pasa que De Alaska a Patagonia es una agencia pequeña y necesito echarla andar. Yo tengo reservas en hoteles, bloqueos aéreos para febrero para viajes y necesito salir a vender, porque a mí De Alaska a Patagonia nadie me la regaló, yo me la he ganado solito, a pulso, con la Claudia y con mi socia", señaló.

Por último, pidió perdón por si alguien no estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo. "Les pido disculpas si a alguien le molesta que yo suba información de ahora en adelante pero lo tengo que hacer. Nadie me la ha regalado y no la quiero perder, no la quiero ver morir. Espero que comprendan", finalizó Cristián Riquelme.

Te recomendamos: