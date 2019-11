"Esto no prendió": Camila Recabarren, "Baila Pikachu" y "Estúpido y Sensual Spiderman" se unieron en hilarante video que ironiza con frase de ex gerente de Metro

El estallido social no ha dejado indiferente a nadie. Tanto en las calles como en redes sociales, son millones los chilenos que buscan una solución a los problemas que aquejan a la mayor parte del país. Ahora, ad portas de una cuarta semana de movilizaciones, un nuevo video se sumó a apoyar estas masivas manifestaciones.

Se trata de un gracioso clip titulado "Esto no prendió", que une a dos grandes "Avengers Chilenos". Hablamos del "Estúpido y Sensual Spiderman" y "Baila Pikachu"; personajes que estos días lo han dado todo con sus enérgicos movimientos en las calles de la capital.

Los "Avengers chilenos": el grupo de manifestantes que se ha transformado en el "rostro" de las marchas tras el estallido social Todos son héroes para mí.

Y no sólo ellos. La tercera gran protagonista de esta canción es Camila Recabarren, rostro que en estas convulsionadas semanas ha apoyado abiertamente a la ciudadanía.

En el tema también participaron los youtubers Aventuranzas y La Serendipia.

Su título, en tanto, hace referencia al "análisis" de las evasiones masivas que realizó el ex Presidente del directorio de Metro de Santiago, Clemente Pérez, dos días antes del comienzo de las protestas masivas.

“Cabros, esto no prendió. No se han ganado el apoyo de la población. Ni siquiera en Twitter, donde se supone este tipo de movimientos tienen más apoyo. No lo hay. La gente está en otra, el chileno es bastante más civilizado. Lo único que he visto es un gran rechazo a este tipo de actitudes.", aseguró el ex gerente de la compañía en conversación con "24 Horas" el pasado miércoles 16 de octubre.

Y si bien en ese momento quizá aún "no prendía", hoy sabemos que sus dichos estuvieron equivocados. Y cómo no, las masivas marchas y concentraciones a lo largo del territorio demostraron lo contrario.

La canción también ironiza con el cambio de gabinete de Piñera. "La sillita musical, ahora quien se va a sentar. Pueden tener a cualquiera, pero ¡nunca sensual! (…) Esto no prendió", comienza diciendo este tema viral que superó las 294 mil visitas en sus primeras dos horas.

Cabe mencionar que antes de este clip, Recabarren parodió el escape de Evelyn Matthei de la prensa ocurrido hace algunos días. Ahí se podía ver a la animadora de "Tu Vida, tu historia" corriendo de ambos personajes y unas cuantas personas más.

Te dejamos el video de "Esto no prendió":