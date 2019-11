"Fui abusada desde los 7 años”: Fernanda Urrejola relató un desgarrador periodo de su vida en “La divina Comida”

Este sábado se emitió un nuevo capítulo de “La Divina comida”. En la instancia, los invitados fueron el actor Claudio Castellón; los periodistas Gustavo Huerta y Rayén Araya, y la actriz Fernanda Urrejola.

Como es de costumbre, los famosos abrieron sus casas y sus corazones en distintas veladas. Aunque hubo algunas más emotivas que otras.

Tal fue el caso de Fernanda Urrejola, quien dejó sin aliento a sus comensales luego de realizar una dura confesión.

“Yo fui abusada desde los 7 años. Viví situaciones de abuso reiteradamente, en diferentes ocasiones, de diferentes calibres”, partió diciendo la actriz.

En este contexto, la otrora protagonista de “Mujeres de Lujo” afirmó que el primero ocurrió cuando“era muy chica, y todo esto deriva en una relación con un mozo de la Católica. Todo ese rato que yo estaba en el club, me hacía amigos, y andaba dando vueltas sola mucho rato. Ahí me hice un amigo que era un mozo, que debe haber tenido unos 42 años”.

Aquel episodio fue “bloqueado” por su mente. No obstante, los siguientes abusos sí los puede recordar bien.

“(Fui abusada) por compañeros de curso, en dos colegios diferentes (…) Me encerraron en la sala y entre todos me corrieron mano”, confidenció Urrejola.

Tiempo después comenzó a viajar sola. Sin embargo “en el avión me pasó (otro abuso), fueron dos veces. Se sentaban viejos al lado, me despertaba y me estaban coqueteando. Mi reacción era quedarme paralizada”.

“Me pasó también con un familiar (…) Pero tampoco le daba la importancia. Hoy con todo lo que está pasando, con todo el destape, ha sido muy brutal para mí, darme cuenta de cómo estaba tan normalizado en mí”, agregó la actriz.

Con todo, Urrejola cerró diciendo que empezó “una terapia voluntaria” luego de leer su carta astral con el fin de analizar sus relaciones amorosas. Ahí, según relató, tomó conciencia de que en verdad había sido abusada.

