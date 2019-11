Hot Chip lamentó que su show en el festival Fauna fuera cancelado tras evacuación preventiva del parque: "Volveremos tan pronto como podamos"

El estallido social que vive el país desde el pasado 18 de octubre ha obligado a cancelar distintos espectáculos previamente programados. Tal fue el caso de la celebración de los diez años del Festival Fauna.

Y es que la organización del evento anunció que sí realizaría este encuentro musical. Por ende, ayer fueron miles los fanáticos que llegaron al Parque Mahuidahue (Cerro San Cristobal).

Pero la convocatoria que se extendería hasta las 23:00 horas, debió terminar abruptamente y sin la presentación de su show principal.

Se trató de la presentación de Hot Chip, banda que no alcanzó a subir al escenario debido a razones preventivas por las protestas aisladas que se vivían afuera del recinto.

Así, los asistentes al Fauna 10 años debieron ser evacuados cerca de las 21 horas, cuando ya finalizaba el show de The Whitest boy ALive.

En este contexto y a través de Twitter, Hot Chip indicó que se encuentran "devastados porque nuestro concierto aquí fue cancelado en el último momento. Todavía no tenemos detalles, pero estábamos preparados y listos para tocar cuando nos dijeron que no iba a seguir adelante por razones de seguridad”.

"Volveremos tan pronto como podamos", aseguraron desde la banda.

Hi lovely people of Santiago. We’re devastated that our concert here was cancelled at the very last moment. We don’t have details yet but we were set up & ready to play when we were to told it was not going ahead for safety reasons. We will be back as soon as we can ❤️🇨🇱

— Hot Chip (@Hot_Chip) November 10, 2019