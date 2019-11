Residente vuelve a alzar la voz por Chile: "Sólo un gobierno que no tiene la capacidad de ver lo que es mejor para su país, termina sacándole los ojos a su pueblo"

Residente se manifestó a favor del pueblo chileno apenas comenzó el estallido social que ya cumple tres semanas en el país. Y es que el ex vocalista de Calle 13 siempre ha mezclado su carrera musical con opiniones políticas, por lo que no ha tenido problemas en condenar la violenta represión que a diario vive la ciudadanía.

"No puedo creer que alguien sea tan egoísta, tan bruto, tan salvaje de tirar a la policía a matar; a abusar; a castigar al mismo pueblo que lo puso ahí. Hy que tener un problema psicológico”, expresó, por medio de un video, el pasado 22 de octubre.

"Tú no eres el único Presidente que la ha cagado en Latinoamérica, hay tantos presidentes que la siguen cagando y no se dan cuenta que la gente se está manifestando y que no los queremos”, agregó Residente interpelando al Presidente Sebastián Piñera.

Estos asesinos siempre serán culpables porque La historia no perdona . 🇨🇱 🇳🇮 🇭🇳 🇧🇷 🇻🇪 🇪🇨 pic.twitter.com/WaMOMYObQV — Residente (@Residente) October 22, 2019

Pero ahora que las manifestaciones cada vez son más violentas, el músico boricua volvió a alzar la voz por nuestro país.

A través de Twitter, la voz de “Atrévete te te” condenó que los uniformados estén disparando perdigones a los ojos de los manifestantes. Todo esto en el marco del caso de Gustavo Gatica, estudiante de 21 años que fue impactado por balines en sus dos globos oculares y que aún lucha por conservar la vista parcial en al menos uno de sus ojos.

Hay que ser bien hijo de Puta como para permitir esto. https://t.co/N93ueP68s4 — Residente (@Residente) November 10, 2019

"Sólo un gobierno que no tiene la capacidad de ver lo que es mejor para su país, termina sacándole los ojos a su pueblo”, escribió Residente.

Inmediatamente su publicación comenzó a ser viralizada como una nuestra más de apoyo a las demandas sociales.

Solo un gobierno que no tiene la capacidad de ver lo que es mejor para su país termina sacandole los ojos a su pueblo 🇨🇱 — Residente (@Residente) November 10, 2019

