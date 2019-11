¡Calm Dad!: Edmundo Varas escribió un mensaje en inglés por las manifestaciones y sacó risas en redes sociales

Edmundo Varas se convirtió en Trendict Topic en Twitter. El ganador de "Amor Ciego" de Canal 13, habría escrito un mensaje en redes sociales que llamó la atención de todos.

Y es que, además de estar escrita en inglés, el ex chico reality culpa a los comunista de los que está pasando en Chile.

“Stop disturbing communist sons of the great mother. Complices of pain, misery, violence and destruction of peace“, fue lo que publicó Edmundo, casi usando google translate.

Lo que quizo decir fue. "Paren disturbios comunistas hijos de la excelente madre. Cómplices del dolor, miseria, violencia y destrucción de paz".

El tweet fue eliminado de su cuenta personal (además de cambiar su nombre). Esto, posiblemente tras las múltiples críticas debido al contenido del mensaje o su redacción en inglés.

"No podemos seguir…": "Bienvenidos" corta despacho en vivo tras reclamo de transeúnte El matinal de Canal 13 vivió un tenso momento durante el paro nacional

Acá te dejamos algunas de las reacciones al tweet de Edmundo Varas.

No suelo reírme de la gente con mal inglés pq who am i pero por la chucha Edmundo Varas me estai provocando y soy devil. https://t.co/FDPJvHwpp4 — Pame Ho (@air_ingm) November 13, 2019

Te cachai sea 2019 y te importe quien es Edmundo Varas — Catalina 🕊 (@cataarav) November 13, 2019

Ya se porque Edmundo Varas lo puso en ingles el twit como todos somos unos "indios y simios " penso que no lo ibamos a entender …pero para eso esta google !!😀😀😀😀 — Tam (@tammyelun) November 13, 2019

Si piensas igual que Edmundo Varas deberías empezar a cuestionar toda esa educación privada de calidad que te vendieron — Flowers (@imvaleflowers) November 13, 2019

Entrevistamos a Edmundo Varas: 'Ai am vewry horny to cum in Santiago'. Sorprendidos, comentamos: "puedes hablar en español, también somos chilenos". El vocalista responde: 'Oui'. 'Complices of Pain' será teloneado por la banda emergente 'Cannibal Corpse' #AcuerdoPorLaPaz — shotaro (@xgagarina) November 13, 2019

Está para adoptar la frase "Cómplices of pain" de Edmundo Varas. — Óscar Tucas García (@Bosquino) November 13, 2019

Porqué se desgastan con esos gueones como el tal edmundo varas que ni idea tengo de quien chucha es, pero acaso no se dan cuenta que a ese tipo de gente les pagan para distraer la atención de lo que es realmente importante. Entiendo que es culpa de la mala educacion actual pero.. — José Rivas (@JosPepeRivas1) November 13, 2019

Alguien se lo puede mandar a Edmundo Varas que me tiene bloqueada pic.twitter.com/gANjvXcza5 — Pan Pita🐰 (@LaPazi_) November 13, 2019

Lo último que supimos de él

Cuando finalizaba junio, Edmundo Varas protagonizó un fuerte accidente. Según sus declaraciones, el choque se produjo cuando un auto se pasó el disco pare y provocó que él se fuera contra un poste. En redes sociales subió un video donde se ve que el accidente pudo ser peor.

"En casa, la vida es más curiosa y muchas veces inexplicables. Las cosa suceden en cosas de segundo. No me pasó nada grave más que lamentar daños materiales. Esta ves no fue mi culpa y no estaba rodeado de prensa y menos de un contingente policial, como me sucedió en algún momento de mi vida", dijo a través de Instagram.

"Gracias a Dios puedo decir que estamos todos bien. Pensarán que hablo tonteras, pero dios siempre está conmigo", agregó.

Video muestra fuerte accidente automovilístico de Edmundo Varas El accidente fue fuerte, pero no lo dejó con heridas graves

Te puede interesar