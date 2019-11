Podrían partir por la gala: en diciembre se analizaría una eventual suspensión del Festival de Viña del Mar 2020

A sólo meses de una nueva edición del Festival de Viña, no hay certeza de su realización. Y es que, el estallido social, ha provocado la suspensión de importantes eventos en Chile. Así, Piñera y su equipo le han dicho adiós a la final de la Copa Libertadores, la COP 25, Apec y Teletón.

Por eso, dos concejales de Viña del Mar conversaron con SoyChile. Los también miembros de la comisión organizadora de Viña 2020, indicaron al medio que el certamen sigue en pie.

“Yo creo que nadie quiere suspender el próximo Festival de Viña del Mar, el impacto sería muy fuerte para la ciudad; sin embargo, creo que durante diciembre deberá analizarse si es necesaria o no una eventual suspensión del certamen si es que la situación en nuestro país no cambia, ya que efectivamente se han ido suspendiendo varios eventos de gran magnitud en otros lugares del país, como la Apec, la Cop25 y la final de la Copa Libertadores, y Viña del Mar no es una isla de lo que pasa en nuestro país”, indicó el concejal Sandro Puebla (IND) .

Pamela Hodar (UDI) fue mucho más optimista. La concejala sostuvo que el Festival de Viña “está en marcha”.

“No hemos tenido una situación en el sentido de repensarlo o que no se va a hacer, porque hay un tema turístico importante y sobre todo para apoyar el turismo en la región”, dijo.

“Pensar en que el festival no se va a hacer no está en nuestros planes, creo que el festival debiera ir. Además que es un evento nacional, no solo de Viña”, agregó.

¿Y la gala?

En redes sociales se puede ver que muchos piden suspender la gala. Los millones de pesos invertidos en vestimentas y los lujos mostrados, no tienen cabida en este contexto social.

Por eso, Puebla cree que el Festival de Viña del próximo año podría tener una gala mucho más austera.

recordemos que hace un par de semanas fue suspendida la gira internacional de Viña 2020. La promoción del certámen, donde participarían Martín Cárcamo, María Luisa Godoy y la alcaldesa Reginato, se bajó debido al estallido social.

Asimismo, en las últimas semanas tampoco ha habido anuncios de nuevos artistas en la parrilla. Hasta ahora el número más importante confirmado es Ricky Martin.