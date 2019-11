No es tongo: Marlen Olivari va por la alcaldía de Viña del Mar

"Es una ciudad que agoniza, por eso estoy evaluando las propuestas que me han hecho". Esa fue la primera advertencia de Marlen Olivari sobre la posibilidad de iniciar una candidatura para convertirse en alcaldesa de Viña del Mar.

Pero ayer, durante el programa "Intrusos", está intención de convirtió en una realidad, ya que la ex "Morande con Compañía" aseguró que "quiero estar con las personas, quiero acompañarlos. Por eso, junto a un gran equipo que tengo, bien profesional, un equipo grande, un equipo de un corazón maravilloso como el mío. Y es por eso que tomamos la decisión de ir como candidata a alcaldesa de Viña del Mar".

Según Marlen Olivari, su motivación radica en que "creo que es mi obligación, como viñamarina, ayudar a las personas que más lo necesitan". “Me considero una mujer súper querida en este país, en mi Quinta Región también, claramente, porque soy viñamarina, nacida, criada allá. Y es un honor que la personas me quieran tanto. Creo también que yo me he ido ganando el cariño", agregó.

“Desde hace ya muchos años que mi vida ha dado un vuelco importante. Y mi vida gira en función de las personas. Si tú te das cuenta, mis redes sociales están en función de la ayuda solidaria. Yo tengo una tremenda vocación de servicio. Y te juro por Dios que solo me quiero dedicar a esto", afirmó.

Además, Marlen Olivari explicó que no irá por un partido. "Voy en forma independiente porque yo quiero ir 100% por la gente. Yo quiero ir por las personas, quiero ir por la familia, el adulto mayor, por los niños, por la gente vulnerable, por la gente que necesita más salud, dignidad para vivir, más justicia, todo", aseguró.

En octubre de 2020 se realizarán las próximas elecciones municipales.