"Verdades ocultas": María Luisa tuvo un recuerdo que podría darle un giro inesperado a la historia

A pesar de la crisis social que atraviesa actualmente el país, hace unas semanas Verdades ocultas retomó las emisiones en su horario habitual. La producción dramática sigue dando que hablar con sus inesperados giros y aparición de nuevos personajes.

Hace unos capítulos, volvió Ricardo (Julio Jung Duvauchelle). Eliana (Francisca Gavilán), su hermana, se contactó con él para darle a conocer el paradero de Agustina (Carmen Zabala). El propósito de la antagonista es cortar el vínculo de la hermana de Rocío (Camila Hirane) y Marco (Camilo Carmona).

El hermano de Leonardo (Carlos Díaz) está dispuesto a todo con tal de recuperar el amor de Agustina y ayudarla a encontrar a su hijo. En este contexto, en el capítulo anterior, tuvo una reveladora conversación con María Luisa (Viviana Rodríguez). En ese instante, estaban hablaban sobre el paradero de Tomasito.

La teoría del personaje de Carmen Zabala es que su hijo está "cautivo". "Agustina insiste en que vio a una mujer, insiste que la vio y es la misma con la que habló por teléfono. Incluso recuerda haber visto a Tomasito", sostuvo Ricardo.

Podrían partir por la gala: en diciembre se analizaría una eventual suspensión del Festival de Viña del Mar 2020 La gala podría ser más austera que años anteriores.

Por esta razón, le preguntó sobre el momento en que estuvo secuestrada por Leonardo. "¿Tú no viste nada, no escuchaste nada que pudiera llamarte la atención?", le dijo.

"No trates de hacerme recordar el peor momento de mi vida. Ese enfermo de tu hermano me tenía tan drogada que me creó una laguna mental más grande que el océano Pacífico. No me acuerdo de nada", respondió María Luisa.

Pero mientras hablaba, un imagen le vino a la memoria. Recordó que, mientras estuvo secuestrada, una mujer dialogaba con Leonardo. Se trata de Eliana, pero no pude ver su cara con claridad.

La escena fue muy comentada en redes sociales, ya que si María Luisa esclarece quién es la mujer que estaba en el lugar, la pareja de Samuel (Carlos Carvajal) sería desenmascarada. A continuación, revisa algunas reacciones que dejó el capítulo:

"¿Qué cresta fue lo que pasó?": la reacción en pantalla de Fernando Paulsen tras el discurso de Sebastián Piñera El video de la intervención del comunicador se viralizó rápidamente mientras él continuaba su análisis.

Eeeestrujen sus cerebros maria luisa y agustina, que caiga esa eliana luego #VerdadesOcultas — A.L.E 🙂 (@ale_727) November 12, 2019

María Luisa con el "refresh of memory" cuando la tenía raptada Leonardo y le la sombra que le tapa el rostro a Violenta Parra #VerdadesOcultas — edward lanthry (@edu_cerda) November 12, 2019

María Luisa acuérdate para empezar a desenmascarar a Eliana #VerdadesOcultas — paulinavergara (@pauli19832010) November 12, 2019

Maria luisa oye cuentale al ricardo que te acordaste oye #VerdadesOcultas — Javiera 🏹👼🏼 (@arianashameless) November 12, 2019

Oye po María Luisa suelta todo #VerdadesOcultas — Marisa Alejandra (@MarisAlejandra_) November 12, 2019

María Luisa si escuchara un audio de wasap a Violenta Parra seguro que pronto le reconoce la voz como la complice de Leonardo en su secuestro aunque ella no lo quiera creer #VerdadesOcultas — edward lanthry (@edu_cerda) November 13, 2019

#VerdadesOcultas Acuérdate María Luisa🙏,ya te dio sospecha cuando la volviste a ver después que pasaron 4 años,algo te pasó,volviste a recordar ésta misma imagen — Aurora (@Ausancha67) November 12, 2019

Te recomendamos: