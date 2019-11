Grammy para Chile: Mon Laferte recibió la premiación con sentido discurso

La cantante nacional Mon Laferte brilló en la reciente entrega de los Latin Grammy, donde se quedó con un premio y emocionó a los presentes con un sentido discurso en que recordó a Chile.

La ex “Rojo” se quedó con la estatuilla a Mejor Álbum de Música Alternativa -donde competía con Alex Anwandter- y recibió el trofeo previo a la ceremonia oficial.

Tras recibir el premio, leyó unas palabras de la cantora nacional La Chinganera. "Chile me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que me aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro, Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha no detendrá nuestra lucha hasta que se haga justicia".