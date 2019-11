"Me da vergüenza...": Diana Bolocco se emociona hasta las lágrimas con relato de adulto mayor

En medio de la crisis social, Mucho gusto compartió la historia de la señora Olga Torres. La mujer contó lo difícil que es vivir siendo adulto mayor en Chile por las bajas pensiones que reciben. "A uno le matan la vejez", sostuvo. Al mes, recibe menos de 140 mil pesos. Además, tiene que cuidar a su marido que fue boxeador profesional. El hombre está postrado y tiene demencia senil.

Tras el relato de Olga, Diana Bolocco se emocionó hasta las lágrimas. "Usted dijo en la pausa que usted estaba agradecida de estar aquí y quiero decirle que es lo contrario, que lo que usted nos hace a través de su nota es traernos una realidad que viven tantos abuelitos", aseguró la animadora del matinal de Mega.

"Dé la cara": Raquel Argandoña emplaza a Cathy Barriga y le pide que "no solo esté para la foto" Los vecinos de Maipú reclaman que no han visto a la alcaldesa

"¿Y sabe qué? Cuando yo escucho que usted dice que su sueño es ir a pasear por Estación Central y comerse un pescado frito en Valparaíso, a mí me da… No sé cómo explicarlo. Pero ese sueño suyo tiene que ser el sueño de todos, de los que estamos aquí, de los que están mirando. Y tenemos una responsabilidad muy grande para cumplirle los sueños a ustedes. Y para que usted no viva con tres mil pesos. Es una realidad… No sé ni qué nombre ponerle", sostuvo.

Mega

En ese momento, la periodista se quebró. "Yo pienso en mis papás, que son mayores que usted. Pienso en tantos papás de los que estamos aquí en el panel y en todo Chile. Que después de una vida dura como la que usted relata y de haber vivido años de trabajo, lo único que se merecen es tener un sueño", expresó.

"Y esa es responsabilidad nuestra, cuando usted dice que ha pensado en quitarse la vida, yo de verdad no sé qué responderle… Es que me da vergüenza que durante tanto tiempo no nos escuchamos y una realidad como la suya era invisible", le dijo la comunicadora.

Misión cumplida: la protesta en topless de Mon Laferte en los Latin Grammy dio la vuelta al mundo Ahora más personas saben que "en Chile torturan, violan y matan".

Te recomendamos: