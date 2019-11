DJ Black impactó con estremecedor relato en "Podemos Hablar": su padre se suicidó tras matar a su pareja

Este viernes se emitió un nuevo capítulo de “Podemos Hablar”. En la instancia, los invitados al estelar de CHV fueron Roberto Vander, Titi García Huidobro, Katyna Huberman, Doctor File, Catalina Pulido y DJ Black. Siendo este último quien impactó con una cruda revelación.

“Mi papá se mató, no voy a decir cuándo, pero fue hace poco. Él mató y se mató”, partió diciendo Cristián Jara, también conocido como DJ Black.

Así, el músico relató el estremecedor episodio, explicando que todo partió cuando echó a su padre de la casa luego de descubrirlo en una infidelidad. “Creo que cualquier hijo haría eso, si a su mamá la están tratando mal y le están haciendo daño”, explicó.

Con el tiempo perdió el contacto con el hombre, hasta el punto en que ya no se saludaban. “Me gustaría preguntarle por qué mató y se mató. Debe haber estado enfermo (…) Me hubiese gustado preguntarle si alguna vez se sintió orgulloso de mí (…) Es un dolor de mierda que tengo todos los días. Es algo que no se supera“, fueron parte de sus palabras.

DJ Black aseguró sentir enojo contra su padre, pese a que su deceso se dio hace ya un tiempo. “No le hablo, saqué todas sus fotos. Estoy muy enojado por lo que hizo, por la cag.. que dejó en dos familias… Me hizo tanto daño todo esto. Estoy emputecido hasta el día de hoy”, reconoció Jara.

“Es fuerte lo que me pasó, lo tuve que enterrar para una Pascua. Algo horrible”, relató visiblemente afectado.

