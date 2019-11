Estas son las diez series de Netflix preferidas por los chilenos: desde "Sex Education" hasta "La Casa de Papel"

Tan variados son los orígenes como los géneros de las series de Netflix más vistas en Chile. La plataforma divulgó un top 10 de las producciones preferidas por los chilenos, donde hay de todo: una comedia negra mexicana, un thriller sueco, ciencia ficción danesa y un guardaespaldas inglés.

En un comunicado, la vicepresidenta de Originales Internacionales de Netflix, Bela Bajaria, subrayó que “nuestros miembros en Chile están descubriendo programas de todo el mundo en Netflix todos los días. La audiencia ama la autenticidad de las historias sin importar el idioma o país”.

Muestra sus argumentos:

Como quedó demostrado con producciones como The End of the F***ing World, Dark, The Rain y La Casa de Papel, grandes historias pueden venir de cualquier parte del mundo y ser amadas en todas partes”.

Sex Education | Reino Unido

Otis Milburn (Asa Butterfield) es un adolescente que vive con su madre (Gillian Anderson), una terapeuta sexual. Para mejorar su estatus decide abrir, junto a Maeve (Emma Mackey) una clínica de terapia sexual clandestina para atender a sus compañeros de clases.

The Rain | Dinamarca

Simone y Rasmus, dos hermanos daneses, salen de su búnker y descubren la devastación que sembró un virus en Escandinavia. En busca de vida, se unen a un grupo de sobrevivientes y descubren que aún en un mundo post-apocalíptico algunas cosas siguen igual.

Black Mirror: Bandersnatch | Reino Unido

Protagonizada por Fionn Whitehead, cuenta la historia de un joven programador decide diseñar un videojuego basado en una novela fantástica, en 1984. Mientras lo hace, se cuestiona su realidad. Bandersnatch propone a la audiencia tomar decisiones que afectan la trama y esa es una de las claves de su éxito.

Quicksand | Suecia

Titulada Arenas Movedizas para Latinoamérica por Netflix, este thriller sueco está basado en el libro del mismo nombre. Narra los avatares de una estudiante brillante acusada como la principal sospechosa de una matanza en una preparatoria de ricos de Estocolmo.

La Casa de las Flores | México

En su segunda temporada, regresa esta comedia mexicana y origina de Netflix que ganó adeptos desde su estreno el año pasado. Esta vez la familia Mora, antigua dueña de una floristería, está a prueba y sus integrantes deben superar la bancarrota y la muerte de su madre.

The Protector |Turquía

Es la primera serie turca producida por Netflix, que mezcla los géneros acción, fantasía, suspenso y ciencia ficción. Su protagonista, Hakan, es un joven zapatero que se convierte en el protector de Estambul al descubrir su conexión con orden secreta.

Dark | Alemania

Este drama sobrenatural se desarrolla en un pueblo alemán, donde la desaparición de dos pequeños revela el verdadero rostro de cuatro familias. En sus diez capítulos, de cada hora cada uno, presenta un interesante juego de tiempo; trasladando al espectador entre 2019 y 1986.

The End of the F***ing World | Reino Unido

El estreno de su segunda temporada fue el pasado 5 de noviembre, donde de nuevo esta comedia británica nos regresa a las aventuras de un psicópata y una rebelde durante un viaje. Protagonizada por Alex Lawther y Jessica Barden, está basado en la novela gráfica The End of the Fucking World por Charles S. Forsman.

Bodyguard | Reino Unido

David Budd (Richard Madden), un héroe de guerra que trabaja para la policía de Londres como escolta personal, asume la tarea de proteger a Julia Montague (Keeley Hawes), ministra de Interior. El conflicto ético atraviesa la trama de esta serie dramática atrapante.

The Innocents | Reino Unido

De nuevo la ciencia ficción gana el gusto de los chilenos en Netflix. Esta vez, dos adolescentes escapan de sus hogares y descubren que la chica tiene poderes sobrenaturales. En su travesía conocen a un mentor, que ofrece ayudarla y reunirla con su madre que la abandonó años atrás.