Jorge González: "La gente quiere que se vaya Piñera y él se hace el sordo"

Irreverente, guerrero y sin conceder tregua alguna. Así se mostró el legendario rockero, Jorge González, en entrevista que en exclusiva le concediese a Chilevisión este miércoles.

En medio del proceso de recuperación del ACV, que experimentase en 2015, la voz líder de "los Prisioneros" mostró su parecer sobre la crisis social, y que de nuevo ha rescatado sus canciones, melodías que han acompañado a los manifestantes en las marchas y barricadas.

“Hay rabia. La gente quiere que se vaya Piñera y él se hace el sordo. Debería irse y llamar a un nuevo gobierno, porque la derecha va a querer amarrar la Constitución”, expresó González a Chilevisión.

Cuando se le preguntó sobre la imagen del país, tan vinculada a sus portentosos resultados económicos, el músico expresó que “el milagro chileno era que no se hubiera producido el estallido antes".

Sobre las marchas, González aseguró que “es increíble, es bonito. Me siento muy orgulloso de que sin partidos políticos la gente se haya parado. Es muy bonito que la gente converse ahora y se mire. Salga a la calle. Es un milagro. Yo creo que la revolución ya llegó y que no hay marcha atrás, aunque quieran los políticos. Ya no se puede volver atrás, ya cambió”

Con un dejo de nostalgia, el artista confesó que "es una pena que tengan que seguir cantándola todavía, porque los problemas son los mismos y es una pena que no se haya solucionado nada, pudiendo".