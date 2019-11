Fallece Jane Galloway Heitz, actriz de “Glee” y “The Big Bang Theory”

Jane Galloway Heitz falleció a los 78 años. La actriz, recordada por sus papeles en importantes series como “Glee” y “The Big Bang Theory” murió a causa de una insuficiencia cardíaca congestiva.

Su hija, Amie Richardson, confirmó la noticia a The Hollywood Reporter. El medio que indicó que Galloway Heitz falleció en el hospital de Highland Park, Illinois.

La actriz era conocida por su participación en la serie de Ryan Murphy “Glee”. Ahí, interpretaba a Lillian Adler, la anterior directora del Glee Club. En la serie era muy habitual ver una placa con su fotografía y la siguiente frase: “Por su propia definición, ‘Glee’ trata sobre abrirte a la alegría”. Además, apareció en persona con una serie de flashbacks, uno perteneciente a la versión del director y otro al final de la serie.

Por si fuera poco, la aclamada actriz también participó en series como “Urgencias”, “Anatomía de Grey”, “Prison Break”, “The Big Bang Theory” y “Monk”.

Cabe señalar que antes de dedicarse a la actuación, Jane Galloway Heitz tenía su propia agencia de casting . Ahí ayudó a actores como Steve Carell, Richard Kind, Eric Stonestreet o Stephen Colbert al despegue de sus carreras.

La estrella de Modern Family, Eric Stonestreet, decidió rendirle homenaje a su mentora con una emotiva publicación en redes sociales.

Jane was the first casting director to ever call me in for an audition in Chicago. She became a great friend and mentor. I tried to always make sure she knew she had a starring role in my career. She put me on that path I’m on.

I wish i could have said thank you one more time. https://t.co/zPAHtzPByJ

— Eric Stonestreet (@ericstonestreet) November 21, 2019