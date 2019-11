"Es el Alberto Plaza del relato deportivo": Fernando Solabarrieta se lleva las críticas luego de fuerte debate con Marcelo Barticciotto

Quieren instaurar la "normalidad", pero ya nada es como solía ser. La jornada de este viernes, el campeonato nacional de fútbol intentó volver a las canchas. ¿El resultado? Cerca de 66 minutos alcanzaron a disputarse en el Bicentenario de La Florida cuando hinchas de Colo Colo ingresaron para parar el partido.

Es decir, hasta ahí nomás llegó el encuentro entre Audax Italiano y La Calera, siendo suspendido por la ANFP.

Posteriormente, el timonel del sindicato de futbolistas llamó a que no se disputen los partidos programados para el resto de la fecha.

"Le hemos dicho a nuestros compañeros que traten de no jugar, que traten de no realizar la fecha, no podemos arriesgarnos a que les pase algo, No me refiero solo a los jugadores, sino a toda la gente que trabaja en el perímetro. Es una sensación terrible, amarga", dijo Gamadiel García, presidente del SIFUP.

De esto conversaron en el último capítulo de Fox Sport Radio. Ahí, Fernando Solabarrieta y Marcelo Barticciotto sostuvieron un acalorado debate.

"Los felicito. Que la violencia le gane al fútbol, los felicito", le dijo el periodista al ex futbolista.

"Tienen que admitir que al final no tenían razón", le reprochó el ídolo de Colo Colo.

"Sí, nos equivocamos. Me equivoqué", le decía Fernando Solabarrieta. Mientras tanto, Marcelo Barticciotto le seguía reprochando el hecho de que se sabía que no se iba ni se podía jugar esta fecha y, lo más probable, el resto del campeonato.

Acá puedes ver el fuerte encontrón entre Fernando Solabarrieta y Marcelo Barticciotto.

"¡PENSASTE MAL! ERA SABIDO QUE NO SE IBA A JUGAR"#FSRadioChile @marcelobarti y Fernando Solabarrieta encendieron el debate al momento de hablar de la suspensión del partido de La Calera y Deportes Iquique. pic.twitter.com/DYzMZ7yUaY — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) November 22, 2019

Acá algunos de los comentarios en redes sociales.

1.- Lo que defiende Solabarrieta es el trabajo de cada Persona que debe alimentar una familia, no logro captar palabras en contra de las demandas sociales.

2.- Hoy lamentablemente el que Apoye a Delincuentes como los que ingresaron ayer al estadio son tratados como Heroes.. — Jorge Astudillo F. (@laliguamac) November 23, 2019

Cuál es la idea de tener a Solabarrieta? De todos mis amigos futboleros (trabajo, estudios, vida) NADIE lo tolera y siempre en partidos es TT y no precisamente de apoyo #ChileDesperto https://t.co/nCk029pXkm — Идо (@cristobal_Ido) November 23, 2019

Solabarrieta, no teni’ ni un brillo! — MaEVaL (@manecitalinda) November 23, 2019

Que alejado de la calle y el pueblo que está Solabarrieta, no tiene el tacto de la calle que tiene barti. Muy alejado de la realidad Solabarrieta. #FSRadioChile — Shebi 🇨🇱 (@EstamosEnLaBCHI) November 22, 2019

Puta que me da rabia y me deja pica solabarrieta con sus comentarios weones… Le importa mas que muevan la pelota que la vida de esos mismos hinchas que han perdido un ojo pidiendo justicia social. #ChileNoSeRinde #NoNosCallamosMas #RenunciaPiñera — Nataly sanhueza SANTIBÁÑEZ (@123Natitass) November 23, 2019

Fernando #Solabarrieta está casado con la hija de un agente de la CNI condenado por torturas y homicidios. No puedes pedirle sensatez. Por más debate e intercambios de opinión él no entenderá lo que está sucediendo en el Chile de hoy. — Lo (@lomobej) November 23, 2019

El seguidor de Solabarrieta quiere ver fútbol mientras TODOS LOS diputados y senadores están "llenándose los bolsillos" CON LUCAS DE EMPRESARIOS que dictan la nueva constitución para "devolverse las pérdidas" #ChileDesperto Gatica #ElChileQueQueremos #ChileViolaLosDerechosHumanos pic.twitter.com/OT8NDjICON — Política con Chile (@politicconchile) November 23, 2019

Solabarrieta lo escucho gritando

Y otras veces llorando

En cuanto al argentino todos e son así para expresarse,tal vez nunca has ido a Argentina 🤷

Es tan básico de tu parte tratar a otros de resentidos,palabra tan cliché para cierto grupo de "personas" — Penélope (@paolaDeby23) November 23, 2019

SOLABARRIETA ha sido complaciente con dirigentes y agentes deportivos que han mermado la calidad del fútbol chileno y sus selecciones, y ahora le preocupa el fútbol ? Solo quiere salvar su posición 🖕 — fluis2 (@fluis28) November 23, 2019

#solabarrieta No No confundan las cosas solabarrieta tiene razón, las barras bravas son delincuentes y nada más y casi todos estos lacras son matones de los partidos politicos en época de elecciones, los hinchas quieren que vuelva el fútbol.. — Subject-89P13 (@Julianrotten) November 23, 2019

Hace 30 años dice el ridículo..hace 30 años y más tenemos que aguantar a fachos como tu #Solabarrieta que como vives bien, crees que todos tienen la misma realidad.

Despertemos a esta prensa también, que protege el poder a los burgueses. 😠😡 Estoy indignada https://t.co/4dUuSXO8Lq — jrCarinao (@jrcarinao) November 23, 2019

Toda la razón Solabarrieta mucha gente solo gana trabajando cuando hay fútbol parece que Barticciotto no lo sabe o se hace el weon total tiene sueldo fijo.Barti eres ídolo de mi equipo pero cálmate un poco parece que tienes malas juntas u otros intereses que te han ofrecido. — gonpopa (@gonpopa) November 23, 2019

#Solabarrieta es el Alberto Plaza del relato deportivo … — Yoda (@YodaZurdo) November 23, 2019

En estos tiempos uno cacha quien está con la gente y quién no. Corta. Sos grande @marcelobarti . #Solabarrieta por otro lado, nada que cause sorpresa. https://t.co/Fog9d0AotN — Antonio P. (@_Draugh) November 23, 2019

Solabarrieta trata a las barras de delincuentes, esa misma barra q es la que le da vida al fútbol y hoy estan unidas por una misma causa.

Q queri q te diga 🤷🏻‍♀️ — naioskywalker (@naioskywalker) November 23, 2019

