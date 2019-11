"Critiquen lo que quieran”: el solidario gesto de Raquel Argandoña con señora afectada por bajas pensiones y cáncer de su marido

Raquel Argandoña desde hace días que viene sorprendiendo al público. Y es que la "Quintrala" no nos tenía acostumbrados a las reacciones que está teniendo en "Bienvenidos" ante la contingencia. Y es que hasta ha emplazado al presidente Sebastián Piñera.

Sin embargo, la coanimadora del matinal de Canal 13 esta vez no está en la palestra por una polémica. Argandoña se emocionó con la historia de una mujer y tuvo un noble gesto con ella.

Todo sucedió la mañana de este viernes, cuando en tuvieron un contacto con Julia Gallardo. La mujer vive con una pensión de 135 mil pesos y que debe cuidar a su marido, quien padece cáncer de hígado.

"Yo no tengo nada, no sé qué voy a hacer”, decía la señora en el matinal. La mujer pedía retirar sus fondos de la AFP de su marido para darle una mejor calidad de vida. De hecho, comentaba entre lágrimas que su esposo se encontraba hospitalizado en estos momentos.

Por eso, Raquel Argandoña tomó la palabra. Sin titubear, la mujer le aseguró a la señora en el móvil que lograrán encontrar una solución.

“Yo no sé si me van a criticar o no me van a criticar, no le podemos decir a la señora Julia que tiene que ir a presentarse y seguir el conducto regular. Yo llamé a mi médico de la Clínica Alemana, hoy no puede ir, pero mañana le van a mandar un especialista pagado por mí, para que vea a su marido”, dijo con fuerza y notoriamente emocionada.

Ahí, Raquel Argandoña dijo que “critiquen lo que quieran, pero las soluciones hay que darlas ahora”.

Martín Cárcamo, por su parte, dijo que como equipo le estaban gestionando otro tipo de ayudas.

"No solucionaba su problema, la ayudarían en algo”, aseveró.

