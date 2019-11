"Tal vez llegué tarde, ya no hay nada que hacer": se agotaron las entradas para el día de Ricky Martin en el Festival de Viña

View this post on Instagram

Chile estoy contigo. 🇨🇱 Vi unas imágenes hermosas de la marcha. Muy poderosas. ¡Bravo Chile! Que te escuchen. Ni un paso atrás. La lucha, la resistencia en paz y hermandad es un derecho de los pueblos que los gobiernos no van a impedir. Se que estos momentos de transformación que viven servirán para construir un mejor Chile. Presidente, Sebastián Piñera, sepa usted que la voluntad de un pueblo se respeta, se acata, se cumple. Escuche a su pueblo que le está hablando contundentemente. Hermanos chilenos desde la distancia mi abrazo y mi solidaridad 🇨🇱