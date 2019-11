Porque el público lo pidió: Roberto Cox volvió a conducir las noticias en CHV

Volvió el favorito de las redes sociales. Roberto Cox nuevamente es conductor de noticias en CHV, luego de ser sacado del noticiero central. Y es que estos últimos días el mismo periodista asumió que lo habían reemplazado por Daniel Matamala debido al estallido social. De hecho, asumió que eso no lo tenía cómodo.

“Yo estaba viviendo en Barcelona, hacia reportajes para Canal 13 y estaba feliz en Europa. Volví a Chile, estaba conduciendo un noticiario y ver que de repente ya no lo estás conduciendo más te lleva a replantearte muchas cosas”, explicó a Las Últimas Noticias.

“No se sabe si será algo permanente o temporal, pero mientras siga en este formato yo no voy a volver a Chilevisión Noticias”, añadió.

Sin embargo, todo cambio. En las noticias de esta tarde, en conjunto de CHV y CNN Chile, Roberto Cox volvió a la conducción.

Recordemos que el periodista llegó como rostro al canal ubicado en Machasa tras un breve paso por "Bienvenidos". Cuando comenzó el movimiento social, y al ser relegado pro Matamala, comenzó a reportear en las calles. Ahí, fue blanco de críticas por una serie de coberturas realizadas a las primeras manifestaciones. Incluso, esto derivó en que fuera atacado por manifestantes.

La reacción en redes sociales.

@CHVNoticias Fue bueno mientras duró, ahora que llegó el ZORRON FACHO DE ROBERTO COX, a cambiar de canal y listo. CHV SE RINDIÓ ANTE LA DERECHA. PELOTUDOS, perderán mucha audiencia — Tato Gams (@tatopoirot) November 23, 2019

Horrible ver a @robertocox en @CHVNoticias un símbolo del fascismo en nuestro país. Estabamos re bien contigo afuera del país. — tompii (@PinoTomas) November 23, 2019

de utilidad pública: Volvió Roberto Cox a conducir las Noticias Tarde del CHV/CNN.

Por si quería “informarse” para no poner el canal, seguir leyendo en medios alternativos y evitar al facho. — Manuel Cabrera (@manuelcabs) November 23, 2019

@chilevision @CNNChile de mal en peor!. Ahora trajeron de vuelta al pinochetista y mediocre de @robertocox como conductor.

Más bencina pa'l pueblo!

mal mal mal — Mirita_ (@Mirita__) November 23, 2019

Que paja ver de nuevo a Roberto Cox en la tevé 🙄 — Vicho Pérez Mora (@VichoooPerez) November 23, 2019

Roberto Cox en @CHVNoticias 🤮, prefiero mega @Mega — Kia Jane Noonan (@NuevaCama) November 23, 2019

@CHVNoticias como otra vez este wn, roberto cox en las noticas… Se acabo me cambie a ver sus noticias desde ahora no mas!!! — Mauro Muñoz (@mmunozr31) November 23, 2019

Roberto Cox 😑 — silvia 🇨🇱 (@NetterEconomico) November 23, 2019

@CNNChile Por qué volvió Roberto Cox al noticiario? Estabamos tan bién sin él, tendrá algún familiar o conocido importante🤔? — Evelyn Pivet (@ktalonsin) November 23, 2019

@chilevision por favor no traigan de vuelta a Roberto Cox,. Lo único que logran es menos audiencia, muchos cambian de canal cuando https://t.co/6WOrw6RHJp lo contrataron es mas rentable que le paguen el sueldo y lo mantengan duera para no dañar al canal — Paola C. (@penyflor12) November 23, 2019

Un agrado ver a Roberto Cox, un periodista objetivo, en @CNNChile y @chilevision — Javier Molina Spode (@JavierSpode) November 23, 2019

Apareció Roberto Cox😂 — N A C H I (@nachi_calderon) November 23, 2019

Roberto Cox se reconoce un "privilegiado"

Tras ser funado en la calle, Roberto Cox escribió un mensaje en redes sociales. El periodista manifestó una reflexión en torno a la situación actual del país. Y si bien reconoció que siempre ha tenido privilegios, aclaró que no puede quedar indiferente frente a los hechos. Su descargo lo hizo a través de Instagram, citando una frase del crítico estadounidense George Jean Nathan. "Los malos gobernantes son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan", puso.

"Yo soy un privilegiado. Lo reconozco. Estudié en un colegio privado, fui a una buena universidad, mis padres no tuvieron que endeudarse para darme educación y nunca pasamos hambre. Pero eso no me puede dejar indiferente (…) No pretendo ser espadachín de ninguna ideología (aunque algunos persistan en su idea de querer vincularme a un sector). No creo en la derecha ni en la izquierda. Creo que lo único que hacen es salvarse el pellejo para eternizarse en el poder… ¿Y saben qué? La única forma de castigarlos es con el voto", dijo.

