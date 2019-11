“Cuando la realidad supera la ficción”: usuarios comparan icónica escena de “Machuca” con reacción de vecinos en Portal la Dehesa

En 2004 una producción de Andrés Wood hizo reflexionar al país. Se trató de “Machuca”, cinta que relataba la historia del cruce entre dos niños pertenecientes a distintos estratos sociales. Con crudas escenas, el cineasta nacional logró retratar la realidad que en 1973 se vivía en el país. Algo que, al parecer, no ha cambiado.

Y es que ayer se vivió una compleja situación en el Portal La Dehesa. Esto, luego de que un grupo de manifestantes comenzara a protestar dentro del recinto.

Aquella postal no fue bien recibida por los vecinos del sector, quienes increparon a los protagonistas de dicha manifestación ocurrida durante el mediodía.

Una escena similar a la representada en “Machuca”

“Ándate a tu población asquerosa, que te has imaginado rota de mier…”, decía el personaje de Aline Kupperheim en 2004. Frase similar a la emitida este domingo por los habitantes de la comuna del oriente de la capital.

Y no sólo esta escena fue reflotada. “Los culpables siempre somos los mismos, así es como tiene que ser. Y a ustedes nadie los va a culpar por seguir con la misma historia, yo me pregunto no más: ¿cuándo se van a hacer las cosas de otra manera?”, se cuestionaba el personaje interpretado por Tamara Acosta; una madre pobre que tiene a su hijo en una escuela de clase alta.

“Resentida… Que se vayan estos marxistas del colegio de una vez”, es la respuesta que recibe.

Más de 45 años y siguen siendo los mismos #PortalLaDehesa Escenas de "Machuca" (2004) – Andrés Wood (Escena 2) https://t.co/7mcmE2btQj — Andrés Urzúa (@a_urzuaa) November 25, 2019

Aquel diálogo de "Machuca" también recordó a los hechos vividos en La Dehesa. En este sentido, hubo usuarios que destacaron esta película comparándola con su “versión 2019”. Mientras que otros, más críticos, lamentaron que este tipo de discusiones aún ocurran.

Revisa algunos de los comentarios:

Machuca , jamas pensé que esta película que retrata una historia tan dolorosa de nuestro país , hoy volvería a verla en sus celulares https://t.co/X0yM2sGLA4 — FRANCISCO SAAVEDRA GUERRA (@PANCHOSAAVEDRA) November 25, 2019

Cualquier similitud con lo de hoy no es casualidad. Machuca, 2004#PortalLaDehesa pic.twitter.com/ewUep0oadC — Fernando Parraguez Pavez (@parraguez_pavez) November 25, 2019

Nada ha cambiado, esa escena, en realidad toda la película Machuca es un joya, que muestra lo que se vivía en una época y que sigue siendo igual. Se golpean el pecho en la misa del domingo pero sienten profundo desprecio por los "rotos" https://t.co/Nn8Pa0AaNN — Carmen San Cristóbal (@csancri) November 25, 2019

Nunca me imaginé que veríamos la versión actualizada de machuca en el 2019… Efectivamente la realidad supera a la ficción… Y duele, profundamente , duele https://t.co/Dz7nGYqGNZ — YoYa alienígena patipela (@cgloria__) November 25, 2019

Que tremendo dolor me provoca ver que los comentarios que conocí en la película "Machuca" siguen vigentes hoy… horrible!!! — Margarita Segura (@morenazacubana) November 25, 2019

Los remakes generalmente son malos, Machuca 2019 es pesima, tan mala como Piñera 2, que es más mala que Piñera 1, hay sagas que no tenían futuro. @7movicio @_filmico pic.twitter.com/UUUB3Hlsve — rento cabezas (@CabezasRento) November 25, 2019

Me acordé de la vieja de la pensión en la que he estuve hace una década atrás. La vieja odiaba, ODIABA, Machuca. "Propaganda comunista," decía. Asumo que la vieja sería de las que habría chillado en el Portal La Dehesa. Puta que era facha la vieja. Full fascista. — Eldritch Knight (@rojas_altazor) November 25, 2019

Aline Küppenheim, en su personaje en “Machuca”, gritándole “ándate a tu población” a Manuela Martelli👇🏻 https://t.co/gTGlTd778m — Rodrigo Munizaga (@rmunizagav) November 25, 2019

El desprecio iracundo al Otro que exhibe cierta derecha chilena, que vimos en el #PortalLaDehesa, y que es idéntico al magistralmente interpretado por @alinekuppenheim en Machuca (2004) de Andrés Wood, tiene razones sociológicas y psicológicas que analizo brevemente en este hilo: https://t.co/Yyx2B0lWsC — 𝑺𝒐𝒕𝒐 𝑴𝒂𝒈𝒆𝒓𝒌𝒖𝒓𝒕𝒉 (@sotomagerkurth) November 25, 2019