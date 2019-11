Insólito: guión real de "Star Wars: El ascenso de Skywalker" estuvo a la venta en eBay y Disney lo compró antes de que los fans se enteraran

El próximo 19 de diciembre “Star Wars: The Rise of Skywalker" llegará a los cines nacionales. Esta cinta marcará el final de la saga creada hace cuatro décadas por George Lucas, por lo que las teorías y polémicas en torno a su trama no han cesado.

En este sentido, su director, J.J. Abrams, reveló en entrevista con "Good Morning America”, de la cadena ABC, que no casi no logran mantener el guión bajo siete llaves como estaba planeado.

¿La razón? si bien la producción ha hecho un gran esfuerzo por mantener ocultos los detalles de la esperada película, un error pudo arruinarlo todo. Y es que el guión original de la cinta estuvo a la venta a través de eBay.

Sin mencionar cuánto tiempo estuvo disponible, Abrams se limitó a confirmar que un trabajador de Disney vio el libreto publicado y lo recuperó antes de que cayera en las manos equivocadas.

“La compañía estaba muy nerviosa de que cualquier cosa saliera a la luz. Así que sólo tenían un puñado de guiones que fueron impresos en papel a prueba de copias. Y entonces, uno de nuestros actores —no diré cuál, quiero, pero no lo haré— dejó (el guión) debajo de su cama y fue encontrado por alguien que estaba limpiando el lugar", narró el también director de “Star Wars: The Force Awakens” (2015).

"Luego le fue entregado a otra persona que fue a venderlo en eBay. Alguien en la compañía nos dijo: ‘hay un guión que parece legítimo, que está a la venta en eBay’. Y ellos lo recuperaron antes de que se vendiera”, acotó.

.@starwars launched 42 years ago. And 24 days from now, the final chapter will be revealed in theaters! We are THRILLED to have director @jjabrams with us this morning — and he’s sharing an EXCLUSIVE clip from #TheRiseOfSkywalker! pic.twitter.com/gOfUTGWzpW

— Good Morning America (@GMA) November 25, 2019