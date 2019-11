"¿No era más fácil dar la cara?": Pancho Saavedra encaró al padre de la novia en "Contra viento y marea" por quedarse con el dinero de la boda

Este domingo se emitió un nuevo capítulo de "Contra viento y marea". El programa de Canal 13 relató la emotiva historia de Bárbara y Raúl, una joven pareja con ganas de casarse. Sin embargo, tuvieron que lidiar con algunos problemas familiares, sobre todo con el padre de la novia.

Llevaban tres años juntando dinero en una libreta de ahorro para la vivienda. Tenían más de un millón de pesos cuando de una casa comercial les dijeron que tenían un crédito pre aprobado de $800 mil pesos. Ellos decidieron aceptarlo para realizar su matrimonio y cumplir el sueño de la casa propia.

Pero Víctor, el papá de Bárbara, estafó a su hija con la plata del crédito. Le pidió ese dinero prestado para pagar la pensión alimenticia de una de sus hijas. Incluso, le dijo que si no realizaba el pago, podría ir a la cárcel.

Como el papá es alcohólico, Bárbara decidió acompañarlo para que realizara el depósito que correspondía de $450 mil. Pero, además, le dio $100 mil en efectivo para solventar cuentas y otros $250 mil para su última pareja. No obstante, nunca se los devolvió.

En medio de las grabaciones de "Contra viento y marea", Francisco Saavedra, conductor del espacio, decidió encarar a Víctor. "¿No era más fácil dar la cara? Decirle 'sí, te pedí $800 mil y no tengo cómo pagarte de vuelta'. Asuma algo, porque todo parte por asumir", le dijo el presentador de TV.

A pesar de ser cuestionado, el hombre se mostró evasivo. Esta conducta generó una ola de críticas en redes sociales. Víctor fue duramente criticado debido a su actuar por parte de los televidentes. A continuación, revisa algunas de las reacciones que dejó su comportamiento en Twitter:

Creo que si ella quiere apoyar a su padre en su rehabilitación está super… Pero yo priorizó quien me crió y quien estuvo conmigo aveces no basta solo con ser el papá o la mamá… Se necesita mas #ContraVientoyMarea

El "papá" si es que se le puede llamar así, tiene 6 hijos, no se preocupa por ninguno, a uno no lo reconoció y se cagó a la hija mayor con 800 lucas, es un weon irresponsable y se vienen las excusas, un personaje el papito corazón #ContraVientoYMarea

A mi me tinca que ese abrazo fue forzado porque el papá no tenía ninguna intención de abrazar a su hija #ContraVientoyMarea

#contravientoymarea el papá le robó la plata, la privó poder obtener su casa propia, su matrimonio y la hija lo invita nuevamente a su matrimonio? Que mierda tiene en la cabeza esa mujer? Cómo puede perdonar algo así? No entiendo nada weon 🤷

Que terrible, perdí a mi amor, al papá de mi hijo por esa maldita droga 😔 tantas veces hemos tratado de volver pero el consumo es mas fuerte.. me alegra tanto saber que el novio pudo salir de ese hoyo… #ContraVientoYMarea

Chaaaa la media cargá pal papá, pa q lo invitan si van a decir "para q no se preocupen por la plata q nunca se les devolvió" eso no se dice, por q ellos ya le habían dicho "la plata ya da lo mismo, lo importante es q nos reencontremos" #contravientoymarea

Barbara de corazon te lo digo, tu papa vale callampa! No se puede amar tan ciegamente a quien no te ama sea o no sea tu papa! #contravientoymarea

