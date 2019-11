Raquel Argandoña cumplió la promesa: llegó con un especialista para ayudar a mujer que cuida a su esposo con cáncer

La semana pasada, "Bienvenidos" abordó la historia de Julia Gallardo. La mujer recibe una pensión de $135 mil pesos y tiene que cuidar a su esposo que padece cáncer de hígado. Por este motivo, la mujer busca retirar la jubilación de su marido. Mientras relataba su difícil situación, Raquel Argandoña la interrumpió.

"Critiquen lo que quieran”: el solidario gesto de Raquel Argandoña con señora afectada por bajas pensiones y cáncer de su marido Fue en el matinal "Bienvenidos"

"Yo me atiendo en una clínica privada porque mi sueldo me lo permite. Me encantaría que todo el mundo lo pudiera hacer. Llamé a mi médico de la Clínica Alemana. Hoy día no puede ir, pero mañana le van a mandar un especialista para que vea a su marido, señora Julia", comenzó diciendo la "Quintrala".

"Critíquenme lo que quieran, pero las soluciones se tienen que dar ahora. Señora Julia, por producción me van a dar su dirección y mañana va a ir un médico de la Clínica Alemana pagado por mí para que vea a su marido, para que esté tranquila", agregó.

La señora le agradeció su gesto. Además, reveló que su esposo en ese momento se encontraba en el Hospital Sótero del Río atendido en una camilla porque no habían camas. Cuando le dijeron que tenía cáncer, los doctores le dijeron que podía "durar dos meses como me puede durar cinco años. Pero él tiene que tener un tratamiento. Y hay que ver si usted puede tomar otra alternativa", le dijeron.

Pero ella dijo que no tenía los medios para hacerlo. "Usted no se preocupe. El médico dirá qué alternativa vamos a tomar", le contestó Argandoña.

Este fin de semana, la coanimadora del matinal de Canal 13 cumplió su promesa. Se reunió con Julia, su marido y un especialista. A través de redes sociales, compartió algunos registros del momento. "Muy feliz y agradecida por todos los que me ayudaron a cumplir los deseos de Julita", señaló. Sus seguidores destacaron la iniciativa.

