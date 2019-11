"Frozen 2": Así es el nuevo gran éxito de Disney

Desde que se anunció su próximo arribo a los cines, la ansiedad por ver en la pantalla grande “Frozen 2” creció como la espuma entre los fanáticos de Disney. Y es que la cinta original estrenada hace seis años tuvo un éxito arrollador, transformando a Anna y Elsa de Arendelle en las princesas favoritas de toda una nueva generación que hizo de la canción “Libre soy” (tema central de la cinta) un himno que, seguramente, más de algún padre y madre debió escuchar hasta el cansancio. Pero tranquilos, porque nuevas canciones llegarán al set list familiar de la mano de la esperada secuela que, como pocas, supera con creces a su antecesora.

La crítica internacional ya se rindió a sus pies y el fin de semana pasado, tras su estreno en Estados Unidos, recaudó 127 millones de dólares, que superaron ampliamente a la cifra que estimaba la compañía para su debut en las salas (100 millones de dólares). Así las cosas, se alza como el estreno más taquillero de Walt Disney Animation Studios desde su primera cinta (“Blancanieves y los siete enanitos”, en 1937) a la fecha.

Las claves de su éxito

1. Trama madura, mujeres empoderadas:

“Frozen 2” destaca porque no es sólo la continuación de las aventuras de las princesas de Arendelle, sino que además puede sustentarse como un filme único gracias a una historia potente, cuya trama parece haber “madurado” junto a su público infantil, y nuevamente potencia a sus heroínas como dos mujeres cada vez más empoderadas cuya vida no gira en torno al amor romántico, pues su “final feliz” va más allá de encontrar una pareja.

En esta película, Elsa deberá enfrentarse a lo desconocido para descubrir los secretos tras sus poderes y con ello salvar a su reino de una extraña amenaza. Su hermana Anna quiere ayudarla, pero en el camino deberá enfrentar sola sus peores miedos y sobreponerse a ellos para “hacer lo correcto”, pase lo que pase. A lo largo de toda la cinta muestran que ya son mujeres más adultas y poderosas.

2. El valor de la familia:

Kristoff, Sven y Olaf son parte importante de la historia para reforzar el mensaje que envía la cinta a partir de sus dos heroínas: el valor de la familia, tanto la sanguínea como la que uno elige. Además de que aportan con hilarantes momentos que hacen imposible contener las carcajadas, y le dan un tono de “liviandad” a un filme que es más intenso que su versión original.

3. Las novedades:

Nuevos personajes -y otros que ahora por fin conocemos más- se suman para potenciar la trama y darle sentido a la nueva aventura. Hablamos de los miembros de la tribu northuldra, como Yelana, Ryder y Honeymaren, así como el teniente Mattias. Todos ellos aportan a la trama como piezas de un rompecabezas, al igual que los fallecidos padres de Anna y Elsa, cuyas historias -clave en esta secuela- descubrimos a lo largo de una cinta que tiene varios giros y un final que para muchos será inesperado, pero que también sirve para dejar la puerta abierta si es que Disney quiere sumarle una tercera parte a la saga.

4. Una potente banda sonora:

Parecía difícil que “Frozen 2” pudiera superar con su canción principal a la exitosa “Let it go” (o “Libre soy”), pero “Into the Unknow” es una canción igual o más potente. Interpretada por Panic! At The Disco en inglés y David Bisbal en español (aunque es mejor la versión anglo, hay que decirlo), es una composición tan bien hecha que será del gusto de grandes y chicos.

La cinta, en esencia, es un musical que sorprende con canciones cada 10 minutos. Al tema ya mencionado se suman, por ejemplo, “Show yourself” (tan poderosa como el tema central); “All is found”, que Anna y Elsa aprenden de su mamá; “Some things never change”, una composición mucho más alegre que interpretan juntos los protagonistas; y “Lost in the woods”, interpretada por Kristoff que destaca por sonar muy “ochentera” y tener imágenes alusivas a videoclips de fines de los ochenta y principios de los 90 (que no mencionaremos para no hacer “spoiler”).