¡Emotivo reencuentro!: E.T. y Elliot se vuelven a reunir tras 37 años

Si tienes más de treinta años, seguramente verás este video y no podrás evitar una lágrima. Y es que es imposible no emocionarse con el cortometraje estrenado hoy por el canal Xfinity, que marca el reencuentro de dos personajes icónicos del cine: E.T. y su amigo Elliot.

Henry Thomas volvió a dar vida al amigo del extraterrestre favorito de los niños de los 80 para una esperada, aunque breve seecuela, que vio la luz hoy como una campaña navideña de la señal televisiva, que inicia justo en el día Día de Acción de Gracias.

En el video de poco más de 4 minutos E.T. y Elliot se vuelven a ver tras 37 años, cuando el humano ya es un hombre casado y padre de dos niños. No les contaremos más para no spoilear, pero les aseguramos que no quedarán indiferentes. Cabe mencionar que el corto se publico en YouTube hace sólo unas horas y ya supera las 125 mil visualizaciones. ¡Los invitamos a disfrutarlo!