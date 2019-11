"Están ahí, hablando de nosotros, de los delincuentes, ¿con qué cara?": profesora emplaza a Ivan Moreira y el senador se negó a responder

Iván Moreira se negó a responder el emplazamiento de una profesora en "Bienvenidos".

El matinal de Canal 13, como ha sido la tónica desde que comenzó el movimiento social, se encontraba entrevistando a los vecinos de la comuna de la Cisterna. Fue en ese momento en que una joven profesora se acercó al micrófono de Canal 13 para dar su opinión.

"Qué bueno que estemos hablando de delincuencia ahora, sobre todo acá en La Cisterna que nos tienen súper botados los Carabineros, que están ocupados haciendo otras cosas, como reprimir a los estudiantes cuando hacen barricadas", comenzó diciendo Rocío.

Sin embargo, rápidamente se fue hacía dos de los panelistas de hoy en el programa: Iván Moreira y Gonzalo Müller, este último estable en "Bienvenidos".

"Lo que más me duele, sobre todo del ’13’, es que está Iván Moreira y Gonzalo Müller hablando de delincuencia. Iván Moreira debe 38 millones a Penta. Gonzalo Müller 125 millones a Soquimich. Y están ahí, hablando de nosotros, de los delincuentes, ¿con qué cara? ¿no les da vergüenza sentarse ahí y hablar de nosotros?", los emplazó.

De inmediato, Tonka Tomicic le dio la palabra a los emplazados.

"Referente a insultos y mentiras no, ¿pa’ qué? no me voy a poner a pelear con una persona que yo sé que… no, prefiero que no, no voy a entrar en una polémica de esa naturaleza con mentiras y falsedades no se logra nada", atinó a decir Iván Moreira.

Acá puedes ver el momento

La otra polémica de Moreira

Si "Bienvenidos" ayer tenía de invitada a Tere Marinovic, hoy fue el turno de Iván Moreira. El senador de la UDI conversó con el panel del matinal respecto a l sobrepasados que está Carabineros. Revisaron el audio filtrado por un coronel y también la aprobación por parte del Senado de la Ley anti encapuchados.

Así, Iván Moreira aprovechó las cámaras e hizo una petición al presidente Piñera.

"El presidente tiene las facultades para decretar un Estado de Emergencia. Yo le pido a Piñera que la decrete ahora, los militares deben salir a las calles, la gente lo ha pedido, los narcotraficantes y los delincuentes están atacando a la gente”, dijo el senador.

