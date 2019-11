Tonka Tomicic saca del panel de "Bienvenidos" a Hermógenes Pérez de Arce

Un complicado momento volvió a vivir el matinal "Bienvenidos". Durante su edición de este viernes, el programa de Canal 13 contó con polémico invitado, Hermógenes Pérez de Arce, quien se sumó al debate ciudadano que hacía el espacio liderado por Martín Cárcamo y Tonka Tomicic, junto Carlos Ominami.

Fue ahí cuando el abogado aseguró que los DDHH no era lo más importante, mientras Alfredo Joignant decía "no lo puedo creer". "No es lo más importante. Lo más importante es reconstruir el país. Por qué cree que la gente no viene a Chile, se van los barcos que viene a Chile, porque este es un país devastado, donde no hay orden no hay disciplina", expuso.

Un humano que niega la importancia de los derechos humanos. El nivel de invitados #Bienvenidos13 pic.twitter.com/4r54thzvIj — ComentandoTele (@ComentandoTele_) November 29, 2019

"No se puede permitir una cosa así. Los DDHH fueron violados sistemáticamente ne Dictadura y me vienes a decir que no hubo violaciones a los DDHH, de corte sistemático", le respondió Joignant.

"No fue sistemática, no fue sistemática", refutó Pérez de Arce.

El momento en que expulsan a Pérez de Arce de Bienvenidos. pic.twitter.com/e7qlJXqB0b — Felipe DM (@pipedelgado) November 29, 2019

Fue ahí cuando Tonka Tomicic intervino. "Yo quiero pedirle si se puede retirar, lo siento. No me parece", dijo. "Pero por supuesto, po. Cómo no me voy a retirar si soy censurado aquí y no puedo exponer mi opinión y se descalifica mi opinión en términos que son insolentes e injustos. Así que por eso me retiro", respondió el abogado, visiblemente molesto.

"Nosotros le pedimos que se retirara antes porque me parece que no corresponde. Disculpen si he cometido un exabrupto a nivel canal, pero creo que esto es muy doloroso era Chile".