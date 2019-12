Pascual Fernández alza la voz tras polémicas declaraciones de Dani Castro

Las declaraciones de Dani Castro sobre Pascual Fernández en el programa Podemos Hablar, de Chilevisión, siguen dando de qué hablar. Esta vez, fue el mismo aludido quien se refirió a las acusaciones de violencia en la relación, desmintiendo las palabras de su expareja en redes sociales.

La ganadora de MasterChef Chile reveló que tuvo una relación tóxica con el español, y contó detalles en un extenso descargo en el que además habló del trabajo de sanación que hizo luego del quiebre amoroso. "Hace 1 año volví a ser yo, volví a mi esencia, a sonreír de verdad, a vestirme como quiero, a subir las fotos y stories que quiero; a dormir cuanto quiero, a sentarme como quiero, a juntarme con quien quiero, a no permitir que hablen mal de quienes me junto. Aprendí a confiar en mí y en mis parejas. Me costó ene! Porque ya había normalizado conductas que no son normales", dijo.

"¿Les ha pasado que justifican lo mal que las hacen sentir?, ¿que viven asustadas porque porque no saben si el día de mañana habrán enojos o no? (…) Si es así, quiero que sepan que yo también pasé por eso y aprendí. Aprendí a no depender emocionalmente de otra persona", añadió.

Sus palabras tuvieron una gran repercusión, especialmente en Instagram, en donde Pascual Fernández compartió una fotografía aludiendo a la polémica. Dicha imagen recibió una serie de comentarios, en los que se le exigía dar una explicación frente al tema. Sin embargo, ante la insistencia, el español decidió hablar.

"Sabes lo que pasa, que yo sé la verdad de todo y tú solo hablas desde una opinión de alguien que busca justificarse. No tengo que convencer a nadie. Tengo paz y los que me conocen saben todo. Buenos días", le dijo a una persona. Pero no fue la única respuesta, ya que más tarde se dirigió a otro usuario. "Acción, reacción y no creo que sea igual una foto que desprestigiar y mentir, pero lo dicho valgo más por lo que callo", señaló.

Además, en otro comentario, aseguró que él fue el primero en reconocer la relación tóxica entre ambos. "Yo soy el primero que reconoce que era una relación tóxica de 2, y que cada cual tendrá su verdad y su dolor, pero de lo malo saco lo bueno para poder avanzar sin rencores", sostuvo.

