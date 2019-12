Las estrellas K-Pop que han muerto en los últimos años

El movimiento K-Pop cuenta con millones de fanáticos en todo el mundo. Jóvenes coreanos alcanzan la fama tanto en Corea del Sur como en varios países de occidente. Blackpink y BTS son dos de los grupos más populares del momento que compiten en las grandes ligas.

El estilo es más que un género musical, el K-Pop se ha convertido en un modo de vida. Así mismo también en una manera de hacer negocios. Glamour, fama y millonarios contratos marcan la vida de los ídolos K-pop. Sin embargo detrás de esta “vida perfecta” se esconde un lado oscuro y trágico.

K-Pop golpeado

En los últimos años, la industria del K-pop ha sido golpeada por varias muertes de sus jóvenes artistas. Esta situación abrió el debate, en el que se señala que sus ídolos están sometidos a unos niveles de exigencia que les están haciendo pagar un precio demasiado alto.

Desde el 2017, los fallecimientos han remecido a todo Corea del Sur. A continuación, conoce qué artistas perdieron la vida víctimas del ciberacoso. También de la depresión y los altos niveles de exigencia que demanda esta industria.

CHA IN HA: 27 AÑOS

El actor Cha In Ha, de tan solo 27 años, fue hallado sin vida en su vivienda el pasado 3 de diciembre. Ello según informa South China Morning Post. Según los primeros informes, su mánager lo halló sin vida en su hogar.

De acuerdo al diario local South China Morning Post, la Policía está investigando, aunque no ha dado mayores detalles de la causa de su muerte y dónde fue encontrado el cuerpo.

Cha In Ha, nacido en 1992, debutó en la actuación en 2017. Lo hizo a través del cortometraje “You, Deep Inside of Me”. Además, protagonizó el drama web “Miss Independent Jieun 2” y dramas televisivos, incluidos “Degree of Love“, “Wok of Love“, “Are You Human, Too?”, “Clean with Passion for Now” y “The Banker“. El último drama en el que participó fue “Love with Flaws“, que se estrenó el 27 de noviembre.

El actor Cha In Ha, de tan solo 27 años, fue hallado sin vida en su vivienda. Foto: instagram

GOO HARA: 28 AÑOS

La cantante y actriz Goo Hara fue encontrada muerta el domingo 24 de noviembre en su casa en el barrio Cheongdam de Seúl, según informó la policía de Gangnam.

Asimismo, las autoridades continúan investigando la causa de su muerte, sin embargo no se descarta que se trate de un suicidio. Cabe señalar que Goo Hara intentó quitarse la vida en mayo de este año.

La estrella de K-pop de 28 años fue parte de la agrupación femenina ‘Kara’, la cual le dio la fama en todo Corea. La banda nació en 2007 por DSP Media y fue disuelta en 2017.

La bella joven ha participado en las series coreanas “Urakara”, “City Hunter” y “Secret Love”, donde realizó sus primeras apariciones con roles de actriz. A demás, recibió diversos premios como Mejor MC femenina en el KBS Entertainment Awards en el 2010 y en la categoría Best Challenge Award en 2015.

La talentosa artista k-pop tuvo una batalla legal contra su ex novio, Choi Jong-bum por hacer pública una fotografía íntima de ella sin su consentimiento. Sufría depresión y se pronunció en contra del acoso cibernético.