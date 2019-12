La radical transformación de Mackenzie Crook continúa en el regreso de “Britannia”: "Han sido días el tiempo que he pasado en esa silla de maquillaje"

La segunda temporada de "Britannia" ya está disponible en FOX Premium. La serie, creada por el galardonado escritor británico Jez Butterworth junto a Tom Butterworth y James Richardson, retomará la fantasía épica del año 43 AD a lo largo de diez episodios de una hora.

Y es en medio de esta ficción sobre invasiones romanas a Gran Bretaña a tierras gobernadas por salvajes guerreras y poderosos Druidas, que obtienen sus fuerzas del Inframundo. Partiendo este ciclo dos años después de la invasión a Brtiannia.

El elenco de “Britannia” también incluye a Mackenzie Crook como el líder de los druidas Veran. En conversación con Publimetro, el actor que saltó a la fama por su rol en "Piratas del Caribe" se refirió a la segunda temporada de esta serie.

Entonces, ¿cómo se siente ser calvo otra vez?

-No me gusta. Me afeité la cabeza a inicios de mayo, así que ha sido mucho tiempo para estar sin pelo. Eso domina tu vida – todos comentan al respecto. Todo el tiempo. Cada vez que paso por una superficie reflectante lo recuerdo y todavía me sorprende. Pero estoy a punto de afeitarlo por última vez y finalmente lo puedo dejar crecer de nuevo.

Durante la primera temporada de la serie, mencionaste que el largo proceso de maquillaje en realidad te ayudó a entrar en personaje. ¿Fue algo que estabas ansioso por hacer otra vez?

-Sí, creo que sí. Me encanta trabajar con los maquillistas, son increíbles. Es agotador, y después de estos seis meses de hacerlo estoy listo para un descanso. En esta serie estoy interpretando a dos personajes, ambos con prótesis extensas, entonces es básicamente el doble de tiempo. Quiero decir, han sido días el tiempo que he pasado en esa silla de maquillaje, tal vez incluso semanas si sumamos todas las horas. Pero aun así se disfruta.

¿Puedes contarnos un poco sobre los dos personajes?

-Creo que sí, nadie me ha dicho que no puedo. Interpreto a Veran en la primera temporada y ahora también a su hermano gemelo Harka. Fue un gran desafío. Me preguntaron si quería hacerlo y la reacción inicial fue: "Sí, absolutamente quiero hacerlo ", seguido rápidamente por la enorme duda de si podría lograrlo, pero ha sido brillante.

¿Te encontraste en una posición en la que tuvieras que actuar contigo mismo en una escena?

-En realidad, sólo se encontraron en una instancia avanzada. No se puede elaborar demasiado sobre eso, pero sí, si hubo una escena complicada, de hecho, más de 4 días estuvo conmigo un doble interpretando partes alternas.

Cuando hablamos de la última temporada, sorprendió a muchas personas el decir que te inspiraste en Springwatch…

-Sí, todavía lo tengo en la mente. La brutalidad del mundo natural, y cómo en ese mundo no hay sentimentalismo. Eso es en lo que se basa Veran y el por qué no es un personaje malvado. Es genuinamente de ese mundo.

En la última serie, dijiste que esa imagen de Springwatch se quedó en tu cabeza como una familia de polluelos que estaban siendo robados por urracas. ¿Hubo algo nuevo que hayas visto desde entonces?

-Es una locura. He estado alimentando a un petirrojo en mi jardín trasero desde hace dos años. Ese pequeño chico sólo aparece en la puerta trasera y le doy de comer. Siempre lo he imaginado como mi pequeño amigo y tenemos algo especial. Pero los últimos días, si salgo al jardín sin comida, ¿puedo mostrarte?…

[En este punto de la entrevista, Mackenzie saca su teléfono y comparte un video. Vemos a Mackenzie con la cabeza afeitada por su papel, sonriendo a la cámara. Entonces, de la nada, aparece un petirrojo y se le lanza a la cabeza agresivamente. El pájaro rebota en el cráneo de Mackenzie, dejándolo adolorido, pero aún sonriendo]

Eso fue… inesperado.

¡Él en realidad saca trozos de mí cabeza! No le gusto en absoluto. No es un pequeño petirrojo lindo, es un animal y sólo soy para él una formal conseguir comida.

Mirando en retrospectiva ¿Cuáles fueron sus impresiones de la primera temporada?

-Fue bastante alucinante verla terminada. No era lo que esperaba, no lo creo. No pude ver la estilización en el guión: es a veces frustrante terminar de trabajar en algo y entonces tienes que esperar un año antes de ver los resultados. Pero vale la pena cuando los ves.

Has estado en grandes franquicias como "Piratas del Caribe", series épicas como "Game of Thrones", en papeles de comedia como "The Office" y compartiste el escenario con Jez Butterworth en "Jerusalén". En este punto de tu carrera, cuando ya lo has hecho todo, ¿qué miras cuando aceptas un papel?

-No sé si puedo hacer más o menos cualquier cosa. Este papel es diferente para mí. Normalmente interpreto el más pequeño, peculiar, papeles de comedia. La profundidad en estos personajes es diferente, no tienen grandes ambiciones actorales, pero cuando las cosas se ven como esto, sé que es algo que no voy a dejar pasar. Soy realmente afortunado de haber podido representar gran cantidad y variedad de roles y espero que eso continúe.

¿Cómo crees que encaja "Britannia" en la actualidad?

-Hay paralelos entre el entonces y el ahora, con los diversos conflictos que están teniendo lugar, pero se podría decir eso sobre cualquier punto de la historia. Si estuviéramos en los setenta ahora, estaríamos diciendo que esto es muy relevante para lo que está pasando ahora. No creo que haya sido intencional el trazar estos paralelos, sólo creo que son temas universales que siempre están ahí. El entretenimiento es lo primero y lo principal.

¿Cuánto tiempo de inactividad pueden tener en una serie como "Britannia"?

-En realidad, es el trabajo ideal. La primera serie fue filmada en República Checa y estuve fuera de casa por semanas. Esta segunda temporada fue filmada en el Reino Unido, así que he estado fuera cinco días como mucho. Ha habido momentos intensos, representando dos papeles, pero aún no estoy todavía trabajando tiempo completo como la mayoría del equipo. Podía trabajar un bloque de cinco días y luego tener una semana apagada. Pasé mucho tiempo con la familia…

Siendo atacado por petirrojos…

-Exactamente eso es lo que he estado haciendo, pasando tiempo en mi jardín y hace un par de años compré un área de bosque. Ese es muy “Veran-esque”, sólo para pasar un tiempo en el bosque.

Mick Hucknall compró un famoso bosque y lo renombró "Hucknall Woods". ¿Nombraste a tu bosque como tú?

-No.