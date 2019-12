Mirna Schindler reveló que fue víctima de abuso sexual en su infancia: "A mí no me violaron porque no me tocaba en esta vida"

A raíz de la denuncia por abuso sexual que realizó la actriz Ingrid Cruz, esta mañana abordaron el tema en Bienvenidos. Una de las invitadas para referirse a esta situación fue Mirna Schindler. En ese momento, la periodista hizo una fuerte revelación.

"A mí no me violaron porque no me tocaba en esta vida, pero a mí me pasó de todo: tocaciones indebidas a los cinco años a mí y a mi hermana. Mi abuelo tenía una farmacia en los años 70. Yo era chiquitita. Un empleado de él abusó de mi hermana y de mí. Yo me acuerdo que un día estaba en la casa de mi abuelita, en la cocina, y digo 'el Gregorio me tocó'. Yo tenía cinco años y todos saltaron", relató la locutora radial.

Este episodio no lo había contado antes, sólo lo había conversado con su hermana. "Tenía bloqueado que a mi hermana también le había pasado con este mismo hombre. Me decía 'pero cómo si yo esta cuestión te la conté hace no sé cuantos años'. Bloqueado, completo. Con mi hermana fue más allá la depravación de este tipo. Lo más terrible es que mi abuelo lo echó y listo. Nunca pasó por una cárcel, nunca fue procesado por nada", aseguró.

Además, comentó que ella y su hermana sufrieron fuertes agresiones en su niñez, como cuando se subían a una micro o yendo a comprar el pan. "Terrible. Tú quedas en shock y dices 'no puedo creer lo que me está pasando'. El agresor por su puesto arranca, sale", expresó.

En el matinal de Canal 13 también hablaron sobre la intervención de Las Tesis y el alcance que tuvo a nivel internacional. "Las mujeres estamos mejor que antes, mucho mejor. Yo creo que hoy día las mujeres despertamos y Las Tesis lo que hacen es demostrar que este despertar ya se produjo", sostuvo Mirna Schindler.

*Con información de Nueva Mujer

