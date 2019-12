No convenció a los seguidores de "Verdades ocultas": Detalle en escena de incendio saca risas en Twitter

"Verdades Ocultas" no para de sorprender. Hace unas semanas, se supo que Valentina (Clara Larraín) tenía un pasado oscuro. En una conversación con Eliana (Francisca Gavilán) reconoció que había quemado la casa de su amante en Osorno y que, debido a esto, fue declarada como pirómana.

Ahora, Valentina quiso cobrar venganza en contra de Rocío (Camila Hirane) tras ver un beso entre ella y Diego (Cristián Arriagada). La abogada se dirigió al pasaje Nueva Esperanza para incendiar la casa de su enemiga. "No se van a reír de mí. Si Diego no es mío, no es de nadie", fueron las palabras que dijo antes prender el fuego.

En el avance, se muestra la reacción de los habitantes de la villa. "Si se quema una casa, se quema el pasaje", señaló Claudia (Luna Martínez) ante en incidente. Los vecinos estaban intentando sacar a la hermana de Agustina (Carmen Zabala) y a Gonzalo (Renato Jofré).

Mega

Pero lo que más llamó la atención de los seguidores de "Verdades Ocultas" fue la puntería de Valentina. Para provocar el incendio, lanzó una "molotov" por una ventana que tenía rejas, dificultando el ingreso del artefacto.

La escena fue muy comentada en redes sociales. Los televidentes no dejaron pasar el detalle en Twitter. A continuación, revisa algunas de las reacciones:

Ahora si que la remataron, la cejitas tirando botella molotov, que bien calzó por la ventana, todo friamente calculado, par fava r!! #VerdadesOcultas — 𝓣𝓾𝓵𝓲𝓹𝓵𝓪𝓵𝔂 (@Tuliplaly) December 11, 2019

Shaaaa que puntería Valentina! Tirar la molotov con vuelo entre medio de las rejas de la ventana. Estas para primer linea 🤣 #VerdadesOcultas — Carla ✨ (@pena_lagos) December 11, 2019

#VerdadesOcultas estaba al. lado de la ventana y la tiro como si estuviera mas lejos…. y justo la wea oaso por entremedio de las protecciones 🤷‍♂️😂 — ghostwhisper (@ghostwhisper6) December 11, 2019

#VerdadesOcultas Final alternativo: La molovot rebotaba en las protecciones de la ventana y Valentina se quemaba a lo bonzo. — Konini 👁🇨🇱 (@sejiphany) December 11, 2019

Cómo pasó la bomba por entre las protecciones de la ventana????🤔 #verdadesocultas — Lily Andrea🌸 (@eli_zabetth) December 11, 2019

Oye y la botella pasó justo entre la reja de la ventana jaajajajajajaj que seca la vale loca #VerdadesOcultas — Mimi Quijada Lbrg  (@Mimi_Quijada) December 11, 2019

