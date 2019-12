Mega pierde a una de sus actrices más reconocidas tras el fin de "Juegos de Poder": "Nada más que dar las gracias"

View this post on Instagram

Porque todo tiene su final… Hoy para mi no solo termina Juegos de Poder, también termina oficialmente mi trabajo en Mega, después de 5 años y algo. De todo me paso en esos cinco años. Realmente ni se imaginan. Nada más que dar las gracias porque todo en la vida es aprendizaje! La vida nunca para de sorprenderme así que ya veremos que viene. Abrazos gigantes a toda la gente con la que trabaje y conocí durante este tiempo, a mis colegas actores, a los equipos de producción, pero sobre todo todo a las cabras y cabros de maquillaje y peluqueria que construyen a la par con nosotros y a los equipos técnicos, de los que silenciosamente robé por ósmosis un montón de conocimiento por años ❤️ aguante cabrxs, espero llegue el día en que su tremenda pega sea reconocida en todas las dimensiones que debe serlo. Hasta pronto ❤️ Pd: Luna llena tenia que ser 🙏🏻