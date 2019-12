“Star Wars: The Rise of Skywalker” se acerca, pero el lado oscuro amenaza

Cuando Disney adquirió Lucasfilm por más 4 mil millones de dólares en 2012, hubo gran expectativa por revivir “Star Wars” de manera espectacular, con una nueva trilogía sobre Luke Skywalker y otros entrañables personajes.

La saga espacial ha sido una inversión acertada. Comenzando con “Star Wars: The Force Awakens”, que en 2015 se convirtió en la película que más rápidamente recaudó mil millones de dólares. No obstante, pese al éxito financiero, ha habido un lado oscuro0; las feroces críticas a la nueva trilogía que las redes sociales han amplificado.

Algunos fans han atacado los argumentos de las cintas, ya que se han alejado de Skywalker para dar paso a una nueva generación de personajes. También ha habido un aluvión de comentarios racistas y sexistas dirigidos a los nuevos astros de la franquicia tras poner a Rey (Daysy Ridley) como protagonista femenina.

Con “Star Wars: The Rise of Skywalker, que en Chile se estrena el 19 de diciembre, su director J.J. Abrams anticipa más reacciones negativas. En especial porque el nuevo filme — que califica como la “secuela de Luke Skywalker y su hermana, la princesa Leia” — representa el final de una serie de nueve películas que comenzó hace 42 años.

El regreso de J.J. Abrams a "The Rise of Skywalker"

“Hay algunas personas que, en esta época de ira, necesitan ser mordaces e hirientes y eso no está bien”, dijo Abrams a The Associated Press (AP), pues regresa tras haber dirigido “The Force Awakens”. El cineasta coescribió y dirigió “The Rise of Skywalker" tras haberle cedido las riendas a Rian Johnson para “The Last Jedi” (2017), un éxito de taquilla que recibió elogios de la crítica pero que mantuvo a los fans divididos.

Varios miles de seguidores firmaron una petición para que Disney rehiciera “The Last Jedi”, que mostró a Luke Skywalker como un ermitaño malhumorado y desilusionado de sus poderes. Hasta Mark Hamill, que interpretó a Skywalker en cinco películas, dijo que le resultó difícil comprender el arco narrativo de la historia y ver el idealismo de su personaje desvanecerse. Johnson ha dicho que recibió amenazas de muerte en línea.

Abrams es un viejo seguidor de “Star Wars". Entiende la pasión de los fans, pero traza límites cuando los comentarios buscan desmotivar al elenco y equipo de producción y dice que se trata de un problema cultural. "Si no estás en el partido político correcto, estás en contra nuestra. Si no haces exactamente lo que ellos quieren, eres una abominación. En cierto modo es parte del proceso de todo en este momento”, expresó.

Pese a ello, al cineasta no le preocupan las críticas ante el inminente estreno. “Uno quiere que la gente ría y llore. Esa emoción no se puede producir si estás constantemente pensando qué sentirá el estudio o la logística o qué están diciendo los fans. Todo lo que puedes hacer es hacer el mejor trabajo posible”, sentenció Abrams.

Ridley maneja las críticas

La actriz principal de la cinta dijo no sentir el peso de las expectativas. Sin embargo, planea apagar su celular una vez que la cinta se estrene.

Y es que Ridley aprendió a alejarse de los comentarios cuando fue contratada para “The Force Awakens". ¿La razón? su personaje fue criticado por ser demasiado perfecto. Algunos también cuestionaron el que Rey haya podido tener habilidades de jedi mucho más rápido que Luke Skywalker.

“No pensé que la gente iba a compararme con nadie. Y de pronto lo hicieron. Supongo que la historia de Rey es similar a la de Luke. Pero esa parte nunca cuadró. Las redes sociales hacen algo bueno; corren la voz. Pero sí creo en general que la gente reacciona rápidamente de una manera súper cruel”, expresó la intérprete.