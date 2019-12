Selena Gomez se sinceró sobre el abuso que sufrió en su relación con Justin Bieber: "Fue un asco durante el primer año"

Selena Gomez ha regresado a la escena musical después de un paréntesis de dos años con sus nuevos singles "Lose You To Love Me" y "Look At Her Now", los cuales tratan sobre su ruptura con Justin Bieber.

Ahora que Justin se ha casado con Hailey Bieber, ya la relación quedó en el olvido. Pero las heridas de su relación aún se están curando. Gomez explicó en 2016 en una entrevista para Elle que ya no cantaba "The Heart wants what it wants" en las giras porque es un recuerdo demasiado doloroso.

"Hay cosas que no puedo hacer. No voy a interpretar la canción en esta gira porque no quiero. Es como cuando hueles un aroma y te lleva de vuelta a un lugar que quizás no fue mejor lugar. Eso es un poco más difícil", dijo.

Selena ha dejado claro que últimamente está en un lugar mucho mejor, hablando de eliminar las relaciones tóxicas de su vida.

Selena Gomez quiere una relación sana y real

Durante un programa radial en Londres, la también actriz señaló "Quiero que sea real y no quiero que sea codependiente o desordenado o con falta de comunicación. Creo que sabes que cuando envejeces, encuentras personas que realmente son adecuadas para ti".

Dijo "Me he estado divirtiendo demasiado sola. Fue un asco durante el primer año, pensé: 'Solo quiero abrazarme, solo quiero ver algo y olvidar'. Pero ahora se siente bien. Ahora se siente increíble".

