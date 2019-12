¿Por qué Ben Solo adoptó el nombre de Kylo Ren en el universo de "Star Wars"? Esta es la respuesta

Desde que se estrenó "Star Wars. “The Force Awakens” en el 2015, los fans han ido descubriendo poco a poco más sobre el villano Kylo Ren, el nuevo enemigo que apareció en la primera película de la trilogía de J.J. Abrams y que es una secuela directa a las anteriores películas de la saga. Quien alguna vez fue Ben Solo, hijo de Leia y Han Solo y un antiguo estudiante de Luke Skywalker.

Ben se volvió al lado oscuro de la Fuerza y se unió a los “Knights of Ren”. No obstante, ni “The Force Awakens” ni “The Last Jedi” explicaron por qué el nombre “Ren” fue otorgado al grupo de caballeros ni por qué Kylo lo adoptó en su nombre.

Esta pregunta se resolvió recientemente en el nuevo cómic de “Star Wars: The Rise of Kylo Ren”, donde exploran la historia de este curioso personaje. ¡Cuidado! Más adelante habrán spoilers del cómic que fue escrito por Charles Soule, Will Sliney y Guru-eFX.

Significado

La escena inicial de “Star Wars: The Rise of Kylo Ren” comienza “mucho tiempo atrás” en relación a la principal porción del libro. Justo después del conflicto que hubo entre Ben Solo y Luke Skywalker en el templo de los Jedi. Aquí, los “Knights of Ren” están buscando reclutas. Uno de ellos revela que una sintonización con la “sombra”, la palabra que ellos usan para la Fuerza, es un requisito.

Entonces, él revela que el grupo sigue el Ren, que es su palabra para el sable de luz.

Aquí se expande para mostrar la filosofía de los “Knights of Ren”:

“El Ren no se detiene a preocuparse por lo que está quemando. Si está bien o mal, o los objetivos que podría lograr. El Ren simplemente es. Vive y consume y no se disculpa. Es su naturaleza y nada más … Báñate en la sombra, lucha en sus batallas, preserva sus herramientas, come lo que te envía.”

Se sabe que Star Wars ha sido desde siempre influenciado por la cultura japonesa de los samuráis y su cine. Este es otro ejemplo, como una explicación del Ren se siente inspirado bajo el Kenjutsu o Kendo, el “camino de la espada”.

Esto también va de acuerdo con la insistencia de la era de Disney en Star Wars, sobre que los Jedi y los Sith no tienen un duopolio en la práctica de la filosofía de la Fuerza y sus tradiciones.

“Star Wars: The Force Awakens” introdujo la “Iglesia de la Fuerza”.

“Rogue One” introdujo introdujo a los “Guardianes de Whills”.

De alguna manera, los “Knights of Ren” son el reflejo del lado oscuro de la Fuerza de los Jedi. Incluso más que los mismos Sith. Los Sith contrastan con los Jedi en el uso de la Fuerza como un método de poder. Pero los Jedi y los “Caballeros de Ren” siguen ambos el deseo de la Fuerza para que los guíe, incluso aunque los lleve por caminos opuestos.

Esta es la explicación por qué el joven Ben Solo adquirió el nombre de Kylo Ren. Y el motivo por el cuál siempre ha parecido dudar con respecto a sus deseos de ser un Sith.

Él siempre ha querido seguir los deseos de la Fuerza. Pero su maestro Snoke ha impedido que lo haga por cumplir sus deseos de conquistar la galaxia. Ahora que ya se estrenó “Star Wars: The Rise of Skywalker”, por fin se revelará el destino final que tuvo este joven maestro de los “Knights of Ren”.

*Con información de Publimetro Perú