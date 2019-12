"Brunito" de "Los 80" reaparece adulto en video promocional del regreso de la destacada serie

View this post on Instagram

Fui feliz en una librería tan bonita, leyendo entre estantes y repisas tan llenas de libros 📚👀 Gracias por las fotos @mairat2000 💕 … “Quizá me engañen la vejez y el temor, pero sospecho que la especie humana está por extinguirse y que la biblioteca perdurará: iluminada, solitaria, infinita, perfectamente inmóvil, armada de volúmenes preciosos, inútil, incorruptible, secreta.” -JL Borges 📝 (La cita es del cuento “La biblioteca de Babel”, de Ficciones).