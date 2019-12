Leo Caprile se prepara para competir en “MasterChef Celebrity”: "Es necesario que uno pase por esta prueba"

View this post on Instagram

💚Donde todo comenzó 💚 Con mis queridos @jorge.rausch y @chriscarpentier Feliz sábado!! 👓 @optica_renovatio Aros @amaranto.macrame #foodmoments #foodpic #gastronomie #foodie #nothingisimpossible #noestrabajocuandoamasloquehaces #lifestyle #foodiestyle #merecesloquesueñas #persiguetussueños #amorporlacocina