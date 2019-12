"Star Wars 9: El Ascenso de Skywalker" ¿Tiene escenas post-créditos?

Durante los últimos años, se ha convertido en tendencia el uso de escenas post-créditos en las películas de acción, principalmente en aquellas que pertenecen al mundo de Marvel. Sin embargo, en el episodio Vlll de Star Wars también se utilizó el método pero de manera nostálgica, todo para homenajear a la destacada actriz Carrie Fisher tras su descenso. Por lo mismo la gran incógnita de los fans es ¿Tiene Star Wars 9: El Ascenso de Skywalker escenas post crédito?

La respuesta, lamentablemente, es no. Esto era un tanto esperable ya que no es una práctica muy utilizada en la saga y además, es la última cinta de la generación Skywalker, por lo que una escena post crédito no tendría sentido si se utiliza como en la mayoría de las películas: como un recurso para dar un guiño a lo que podría venir en una próxima entrega.

Ayer se realizó el estreno oficial en el país de la pieza audiovisual, la que es considerada como una de las cintas más esperadas del año, dado a la nostalgia que provoca el termino de la clásica saga.