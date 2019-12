Benja Durán y Nicole Hernández se coronaron como ganadores del "Gran Rojo"

View this post on Instagram

‼️Primer Lugar‼️ @iam.duran queda en la historia como el mejor cantante del Gran Rojo 🥇👏🏼🎤🎵🎶‼️ 🎊Felicidades🎊 Benja Durán gracias por tu compromiso, perseverancia y por todo el talento que nos entregaste en el programa 🎤🎵🎶‼️Estamos felices de poder ser parte de tu carrera de artista ❤️🎵🎶‼️ #GranRojoGalaFinal